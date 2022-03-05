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Март на Московии всегда был месяцем "падежа монархов". Не надо нарушать традиции, мы ждем
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Что ни говори, а есть на Московии хорошие традиции.
В частности, один интересный мартовский обычай, который нарушать не стоит – "падеж монархов".
Сталин преставился 5 марта.
Александр II был убит 13 марта.
Николай II потерял престол 15 марта.
Павел I был убит табакеркой 24 марта.
Иван Грозный загнулся 28 марта.
Некоторые дни уже заняты, но свободные еще есть.
Ждем с нетерпением.
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Источник:Facebook Юлии Тимошенко