Март на Московии всегда был месяцем "падежа монархов". Не надо нарушать традиции, мы ждем

Юлия Тимошенко
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Новости России / Мнения
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Март на Московии всегда был месяцем 'падежа монархов'. Не надо нарушать традиции, мы ждем
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Что ни говори, а есть на Московии хорошие традиции.

В частности, один интересный мартовский обычай, который нарушать не стоит – "падеж монархов".

Сталин преставился 5 марта.

Александр II был убит 13 марта.

Николай II потерял престол 15 марта.

Павел I был убит табакеркой 24 марта.

Иван Грозный загнулся 28 марта.

Март на Московии всегда был месяцем ''падежа монархов''. Не надо нарушать традиции, мы ждем
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Ждем с нетерпением.

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Источник:Facebook Юлии Тимошенко
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