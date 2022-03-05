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Что ни говори, а есть на Московии хорошие традиции.

В частности, один интересный мартовский обычай, который нарушать не стоит – "падеж монархов".

Сталин преставился 5 марта.

Александр II был убит 13 марта.

Николай II потерял престол 15 марта.

Павел I был убит табакеркой 24 марта.

Иван Грозный загнулся 28 марта.

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