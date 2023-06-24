'Марш справедливости': на оккупированных территориях Украины 'вагнеровцы' зовут военных РФ идти с ними на Москву. Фото

Жители временно оккупированных городов Украины 24 июня заметили рекламные листовки с призывом для российских военных. Агитаторы приглашают захватчиков из регулярной армии РФ развернуться и пойти на Москву с целью "положить конец беспределу", о чем заявил накануне владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

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Об этом сообщают авторы Telegram-канала InformNapalm. Теперь у оккупантов появился шанс выяснить наконец, кто и зачем из бросил в мясорубку войны против Украины и с какой целью это было сделано.

"Шойгу и Герасимов бросили вас в мясорубку ради собственных шкур. Загубили сотни тысяч жизней. Мы, ЧВК "Вагнер", идем маршем справедливости на Москву. Это не переворот, а восстановление справедливости. Не оказывай сопротивления! Не погибай ради подонков! Вместе остановим это зло!", – таковы воззвания на листовках.

Напомним, что западные СМИ обозначили сегодняшнюю ситуацию серьезнейшей угрозой, с которой столкнулся Путин за все 23 года правления ядерной державой. Мятеж, организованный Пригожиным, дает отличную фору войскам Украины, которые продолжаю контрнаступление.

Как сообщал OBOZREVATEL, одними из первых на вероятный военный переворот в Москве отреагировали олигархи, известные своей дружбой с Путиным. Они покинули российскую столицу на частных самолетах, не дожидаясь входа в город частной армии "музыкантов".