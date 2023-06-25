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Дмитрий Чернышев
Дмитрий Чернышев

Блог | Марш Пригожина может подтолкнуть одну восточную страну к маленькой победоносной войне с РФ

Марш Пригожина может подтолкнуть одну восточную страну к маленькой победоносной войне с РФ

Первые выводы из вчерашних событий:

  1. Никакой массовой поддержки Путина в России нет. 86% — миф. Рейтинг Путина примерно в районе 10%. Никто не вышел за него на площадь. Даже добрая половина губернаторов и кремлевских пропагандистов от страха потеряли дар речи — ждали, чем все закончится.
  2. Кадыровская гвардия не придет на помощь Путину. Рамзан не такой дурак, чтобы жертвовать своими людьми — после всего того беспредела, которой он устроил, у него половина Чечни — кровники.
  3. Те, кто смеялся над трусостью Януковича, должен умереть от смеха, наблюдаю за скоростью бегства Путина и Совбеза из Москвы.
  4. Как финская война продемонстрировала полную неготовность СССР к войне и подтолкнула Гитлера к нападению, так и стремительный марш Пригожина может подтолкнуть одну восточную страну к маленькой победоносной войне, чтобы решить свои внутренние проблемы.
  5. Революционная ситуация в России созрела. Власть валяется на полу и подобрать ее сможет любая вооруженная группа людей.
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P.S. Кстати, а где Шойгу? Что с ним? Очень волнуюсь.

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