Московская пропаганда хочет представить современную Россию вроде как человеческую цивилизацию, имеющую какие-то духовные ценности, а на самом деле мы имеем дело с империей Zла, как называл Советский Союз ещё в восьмидесятые годы прошлого столетия американский президент Рональд Рейган, которому суждено было исторически окончательно развалить эту империю, которая для современного кремлёвского диктатора Владимира Путина является образцом государственного устройства.

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Особенно Путин ценит в истории СССР период сталинизма, когда большевики уничтожили 20 миллионов собственных граждан, а ещё 30 миллионов отправили в концентрационные лагеря, что было know how кремлёвской машины уничтожения всего, что как-то хотело иметь хоть какое-то собственное мнение. Советские чекисты, к которым и принадлежит Путин, уничтожили миллионы простых граждан, семь миллионов украинских крестьян, интеллигенцию, которая искренне хотела помочь существующему строю, однако была слишком вольнодумна по убеждению "вождя всех народов" Иосифа Сталина. Этот Zверь в человеческом образе и стал примером поведения для нынешнего главы Кремля, который даёт 15-20 лет заключения только за выход российского гражданина в одиночный пикет, а если тот действовал ещё и вместе со своими единомышленниками, то и все 25 лет тюрьмы, тогда как серийные убийцы десятков людей и насильники многих женщин получают по 15 лет лишения свободы. А когда эти убийцы и насильники соглашаются воевать в Украине, то их вообще по указанию Кремля после войны ждёт полная амнистия.

Одним из главных пропагандистов российского Zла на международной арене является пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова. Она на весь мир распространяет ложь, манипуляции и вымыслы кремлёвских агитаторов. Как и её шеф Сергей Лавров, получивший на международной арене прозвище господин Ложь, она хочет представить Россию с "человеческим лицом", в то время как на всю планету виден перекошенный Zвериный оскал Москвы. Именно Россия уничтожает украинские мирные города, многочисленные объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, продовольствие для населения всей планеты баллистическими и крылатыми ракетами. Именно при господствующей в России идеологии фашизма - рашизма русские солдаты в украинских городах Буча и Ирпень насиловали украинских женщин и девушек, именно в черниговской Новой Басане и окрестных селах российские оккупанты массово убивали домашних животных из развлечения, именно в Мариуполе уничтожали десятки тысяч горожан голодом, холодом и отсутствием питьевой воды. И вот московский Zверь хочет в очередной раз хоть как-то себя представить человекоподобным, якобы он "переживает" за здоровье украинцев.

После распространения лжи о биолабораториях и "грязных" бомбах, а также наличии у украинской стороны "боевых комаров", Москва принялась распространять бредни о якобы продаже органов украинцев. Россияне сами подготовили, а затем распространили фейковое объявление о якобы продаже органов чистокровных украинцев на чёрном рынке для европейцев. В объявлении написано, что цена стартует от 5 тысяч евро, а на определённые органы по запросу возможна скидка 50%. Затем, ссылаясь на своё же цинично выдуманное объявление, обвиняют Киев в поощрении "чёрной" трансплантологии. И тут как тут со своими аргументами выскакивает из кустов Мария Захарова и несёт выдуманную в Кремле и распространенную Москвой чушь, что Киев вроде бы продает органы своих граждан в Европу, чтобы получить побольше вооружений. Последователи сталинского режима, презираемые даже Гитлером, решили себя представить защитниками интересов простых украинцев и бойцов с фронта, которых вроде бы используют для грязных дел. Кремлёвская пропагандистская свинья вываливалась в грязи и обливает грязью всех окружающих, потому что грязь и есть её природная среда. Причем Захарова почему-то начала сравнивать ситуацию в Украине с Косово в 1999 году, где вроде бы также нелегально осуществлялась продажа человеческих органов. Тогда действительно был большой скандал, между тем закончившийся без вынесения каких-либо судебных решений по результатам уголовных преследований. Возможно, уже тогда молодой российский дипломат Мария Захарова принимала участие в фальсификациях дел, чтобы объяснить произвольный приход российского военного контингента миротворцев в этот регион без решения ООН.

К постоянной болтовне Захаровой в прошлом году присоединился ещё один "выдающийся защитник прав человека" – начальник милиции так называемой "Луганской народной республики" некий Андрей Марочко. Этот светоч защиты человеческого достоинства, держа в казематах временно оккупированной россиянами Луганщины тысячи людей не согласных с оккупацией, также пытался обвинить украинских военных вроде бы в торговле человеческими органами раненых и убитых бойцов. Он никак не поймет, что воины света скорее собственную жизнь отдадут за своих собратьев, чем будут их продавать, что в воображении луганского отброса было бы совершенно нормальным делом, когда тысячи погибших русских солдат так и остаются лежать в полях, а Москва и не думает забирать гниющие тела своих воинов. Луганский предатель в овечьей шкуре защитника интересов украинских воинов - это как надсмотрщик концлагеря, который заботится о судьбе заключенных, чтобы они не умерли, ведь нужно кому-то работать в каменоломнях. Концлагеря придумал Сталин, а Гитлер только перенял у него опыт. При этом создатель Третьего рейха, как оказалось, даже презирал Сталина за его зверства, полагая, что нападением на СССР он получит поддержку от большинства порабощенных Кремлём советских народов. Сегодняшние российские фашисты – рашисты хотят превратить Украину в сплошной концентрационный лагерь, но им это никогда не удастся.

А вот в России чёрных трансплантологов перестали ловить после скандального дела в 20-й московской больницы. Городская прокуратура обвинила врачей в попытках убить пациентов с целью получения органов. Суд длился два года, но тогда всех оправдали. Потом было похожее дело в московской больнице №7. Как говорят "на вору, и шапка горит". Но это не очень беспокоит Марию Захарову. Она в департаменте лжи и печати российского МИД работает с 1998 года. Там создавала фейки и покруче, например, как в 2022 году украинские войска обстреливают собственные города, чтобы за Украину вступилось международное сообщество. Или как в 2014 году украинские национальные гвардейцы вроде бы распяли маленького мальчика на Донбассе на глазах его матери, которая была вымышленной персоной, однако искренне плакала на камеру за российские деньги. За своё вранье Захарова даже получила от Владимира Путина ранг посла. Известный в мире как "господин Великая ложь", то есть шеф Кремля всегда ценил свои кадры. А доверие диктатора нужно отрабатывать.