Наткнулся вчера на статью про 131-ю Майкопскую бригаду, и… И до шести утра читал про новогодний штурм Грозного. Читал, рассматривал фотографии, разглядывал карты и спутниковые снимки, пытаясь найти знакомые места, названия, здания.

Потом все ночь снилась война.

Не моя война, какая-то выдуманная.

Давно такого не было.

Война мне вообще не снится. Никакая. Даже мой расстрел.

Я не вскакиваю больше в холодном поту, не ищу судорожно автомат, не бегу на шум, не перебираю в уме имена, не помню дней, не помню дат. У меня все хорошо. Кошмары мне снятся совсем другого плана.

А тут что-то накрыло.

И вот две вещи меня поразили совершенно. Пробили, как штырем от затылка до копчика.

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Я ж все это знал. Я годами жил в этом. Это была моя работа, мой круг общения, моя жизнь. Мои люди. Я знал чуть не каждую фотографию с этой войны, кто её сделал, когда, при каких обстоятельствах, кто на ней изображен, какова судьба этих людей. Я все это изучал. Годами.

А тут - ничего. Абсолютный ноль. Как все стерли ластиком из мозга - провели резинкой, и ни одной извилины с памятью не осталось.

Читал, и только при прочтении вспоминал - да я ж тут был. Я был в этом месте. Я его помню. Я помню это депо, помню эту крестообразную больницу, помню этот перекресток и частный сектор. И перед глазами вставали моменты, которые, оказывается, все еще лежат где-то в глубинах моей памяти, в каких-то дальних ящичках, но которые я не доставал оттуда настолько давно, что даже забыл про само существование этих ящичков.

Если бы не прочитал - все, этого больше нет в моей памяти. Нет в моей жизни.

Читал, как о совершенно чужих событиях.

Я теперь совершенно другой человек.

Эта война не имеет ко мне вообще никакого отношения.

Читал, и не понимал - при чем тут я?

Почему я знаю эти места?

Откуда…

У меня нет рефлексий, нет воспоминаний, забылись даже такие моменты, которые, казалось, не забудутся никогда. Ползал по гугл-карте, рассматривал спутниковые снимки города, и ничего уже не понимал. Ничего не узнавал.

За эти двадцать лет прошло уже столько всего, столько всего эта долбаная страна наворотила нового, столько новых войн начала и столько людей убила, что те все ваши майкопские бригады, самарские полки, площади минутки - все это провалилась в такую глубокую черную яму…

И второй момент. Сторона, с которой я себя ассоциировал при прочтении.

Я ж ветеран этой вашей сраной имперской захватнической войны. Я ж в вашей армии на ваших танках, с вашим автоматом этого еб*ного Калашникова пришел на чужую землю захватывать её, "приводить к покорности", возвращать в родную гавань, сажать обратно на поводок империи, "восстанавливать конституционный строй", как вы написали у меня в моем военном билете.

Да, меня не спрашивали. Это не было моим желанием.

Но тем не менее я - был.

Был вашим солдатом.

Но я был рабом. У меня не было свободы выбора. Я не выбирал, на чьей стороне мне быть.

Прошло двадцать лет. Я теперь не раб. И никогда больше им не буду.

У меня появилась свобода выбора. Свобода выбирать сторону.

И теперь, читая об этой войне, я понимаю, что "мои" для меня - совсем другие.

Я совсем с другой стороной теперь себя ассоциирую.

"Моя страна виновата, но это моя страна" - этого нарратива в моем мировоззрении больше не существует. Вообще.

Вы - не моя страна. Я не выбирал вас. моя жопа просто родилась на одной грядке с вашими, но вы - не мои. И никогда ими не были.

Вы - просто виноваты.

Вы страна убийца, страна захватчик, страна ублюдок.

А я теперь - по другую сторону.

По которую и был бы изначально, если бы у меня была свобода выбора уже тогда и я не был бы рожден рабом в этой вашей долбаной империи.

А вы, мои бывшие "мои" - вы захватчики. Вы агрессоры. Вы оккупанты.

Вы - враги.

И читая про ваши подвиги, про ваш героизм, про ваши страдания и смерти, я понимаю только одно, ловлю себя только на одной мысли - мало.

Еще надо.

Еще.

На форуме в Вильнюсе Виктор Шендерович сказал, что я - Власов. Напомнил мне о судьбе предателя, так сказать.

Нет, ребятки. Вы вообще так ничего и не поняли.

Я не Власов.

Власову пришлось выбирать между Гитлером и Сталиным. Между Злом и Злом.

Сегодня Сталин - это Россия.

А кто Гитлер?

Кто вот то второе зло, между которым и которым приходится выбирать? Может, Украина? Может, кырымлы? Может, Грузия, которую вы оккупировали? Европа? Евросоюз? НАТО? Литва? Которую хотите оккупировать?

КТО???

Нет никакого второго зла. Есть только вы. Только одно долбаное зло.

А все остальные - это добро.

И я - на стороне добра.

Против зла.

А вы всё там мечетесь в своих нравственных метаниях. И все пытаетесь найти второе зло, чтобы оправдать себя со своими кокошниками, березками и Чистыми прудами.

Нет, ребятки. Не выйдет.

Вы - просто зло.

Единственное.

И все.

И Власов, на самом деле - гораздо ближе к вам. Он же воевал не против России. Он же воевал исключительно против большевизма. А Россию он хотел восстановить. Великую Прекрасную Россию Будущего.

Ровно то, о чем блеете вы в своих инфантильных мечтаниях!

Он хотел все тот же Совецкий Союз, только без Сталина и расстрелов "а нас то за что". То есть, с расстрелами, конечно - но других. Всяких там бандеровцев, украинских националистов, литовских лесных братьев, кулаков и прочих вредных элементов. Но русским-то бабушкам чтоб пенсии исправно и коррупции не было!

Так что Власов сегодня - это сейчас все эти ваши штабы Навального с умным голосованием.

Использующие вражеские буржуинские силы и средства, чтобы скинуть современного Сталина и восстановить Прекрасную Русскую Россию Будущего.

С Крымом-не-бутербродом и деньгами, которые пойдут не на особняки на озере Комо, а на Сильную Прекрасную Демократическую Имперскую Армию Будущего.

Вы ж даже не понимаете всего бреда этой конструкции. Не осознаете его.

Всего бреда этих ваших хотелок.

А я не хочу этого. Я хочу - совсем не этого.

Единственное, чего я хочу от вашей страны - это чтобы долбаный Мордор перестал существовать. Просто. Перестал. Существовать. И все.

Мне не нужна другая Россия. Мне не нужна вообще никакая Россия.

Потому что Россия - в любом её проявлении, хоть царском, хоть большевистском, хоть нынешнем - это империя.

А мне нужна маленькая - и вот тогда действительно свободная и демократическая - Московия.

Как Италия после Римской Империи.

Как Германия после Третьего Рейха.

Как Московия после Мордора.

И - Свободный Татарстан. Свободные Башкирия и Бурятия. Свободный Кавказ. Приморская Народная республика. Вот там можете алкоголиков с автоматами на блок-постах себе натыкивать сколько влезет. Отдельное государство Саха-Якутия.

Поморская народная республика. Независимая Карелия. Адыгея, Калмыкия и Черкессия.

Корче - всё, по часовой стрелке, что вы завоевали, захватили, изгадили, выжгли, а теперь на голубом глазу считаете своим, исконно русским, искренне не понимая, что тут не так.

Так что нет, ребятки. Я совсем не Власов.

Я хуже Власова.

Ну, в ваших глазах.

Потому что в глазах зла добро - всегда зло.

Так что да. Для вас я - зло.

Потому что зло - это вы. Ваш Мордор.

А я хочу, чтобы его не было.

Как и сорок миллионов человек в когда-то наиболее интегрированной с вами стране. Всего десять лет назад интегрированной почти полностью. Как и девять миллионов человек в наиболее интегрированной с вами стране сейчас. Но они уже просыпаются. И тоже скоро станут вас ненавидеть. Как еще миллионы и миллионы человек по периметру - от стран Балтии до Казахстана.

Как сорок миллионов поляков, которые тоже были когда-то завоеваны вашей империей, а теперь там власовец на власовце и власовцем погоняет.

Как девять миллионов чехов.

Как пять миллионов финнов.

Умеете вы, ничего не скажешь.

Все, что вы умеете делать выше всяких похвал - это создавать врагов из своих соседей.

Да что там, из соседей - даже из своих бывших солдат!

Так что да. Для вас мы - зло. И нас много. Ооочень много.

Готовьтесь. Уже не так уж и долго осталось.

С Новым годом!