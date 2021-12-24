Киселев похвалил россиян, что они умеют хорошо умирать. Путин наябедничал главе Люксембурга на Украину и попросил у него безопасности для России. Лавров потребовал от Столтенберга сменить работу.

Причины, по которым Путин устроил нелепую истерику на ровном месте с требованиями безопасности от США и НАТО (кто и когда в последний раз угрожал России?!) подробно описаны Ильфом и Петровым в "12 стульях", там, где Остап Бендер накануне позорного проигрыша швырнул шахматную доску в керосиновую лампу. Путинская Россия фатально проигрывает экономическое, научное и технологическое соревнование с Западом и Китаем.

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Внутри страны Путин не может решить ни одной проблемы – не может справиться с галопирующим ростом цен, со смертностью от ковида, не может убедить россиян вакцинироваться – люди не верят ему и его вакцине. Российский президент полностью бессилен перед астрономическими масштабами коррупции, поскольку она в созданной им модели государства является не болезнью, а формой существования страны и ее экономики.

В этой ситуации Путин поступил как Остап Бендер: смахнул фигурки с доски, а доску швырнул в керосиновую лампу. В отличие от Остапа Бендера Путину не надо убегать, поскольку у него за пазухой ядерная заточка и он ею постоянно размахивает, угрожая отправить всех в ад.

Но жанр угроз и ультиматумов имеет свою внутреннюю логику. У них, у угроз и ультиматумов есть неприятная особенность: они являются скоропортящимся продуктом и если первое время способны вызывать страх или опасение, потом недоумение, то через какое-то время повисшие в воздухе угрозы и ультиматумы вызывают только насмешки.

Сразу после опубликования ультиматумов США и НАТО российская сторона заявила, что будет разговаривать только с США, поскольку считает, что все остальные страны НАТО лишены субъектности. Прошло несколько дней и поскольку США не отреагировали, Путин все-таки нашел среди 30 стран НАТО собеседника, видимо, единственного, кроме США, обладающего субъектностью. Им оказалось Великое Герцогство Люксембург.

В телефонном разговоре с премьер-министром Великого Герцогства Люксембург Ксавье Беттелем, Путин наябедничал Беттелю на Украину и ее "деструктивные действия, которые привели к тупику в переговорном процессе по разрешению внутриукраинского кризиса".

Кроме того Путин обсудил с главой правительства Люксембурга перспективы урегулирования конфликта на Донбассе, а также миграционный кризис на границах Беларуси со странами Евросоюза, и еще раз пожаловался Ксавье Беттелю, что Киев не собирается выполнять Минские соглашения. Но главное, конечно, это гарантии безопасности России, которые в соответствии с проектом соглашения с НАТО, должно обеспечивать в том числе и Великое Герцогство Люксембург, армия которого насчитывает несколько меньше 1 (одной) тысячи человек.

Поскольку по итогам переговоров Путин и Беттель никаких бумаг не подписывали можно только надеяться, что собеседник Путина дал ему устные гарантии о том, что армия Великого Герцогства в ближайшее время не нападет на Россию, что можно считать крупной внешнеполитической победой Владимира Путина.

В то время как Путин решал с Люксембургом проблемы Украины, Беларуси и безопасности России, Лавров решил заняться укреплением кадров Североатлантического альянса. Глава МИД России заявил, что главе блока Йенсу Столтенбергу пришло время перейти на другую работу, поскольку тот не справляется со своими обязанностями. Столь суровое решение Лаврова было вызвано его, Лаврова, убеждением, что Столтенберг "плюет" на принцип равной безопасности стран – участников ОБСЕ. Когда и при каких обстоятельствах Столтенберг плевался на этот важнейший принцип, Сергей Викторович не уточнил, но в своем решении заменить руководство НАТО он был непреклонен:

"Если господин Столтенберг считает, что члены НАТО вправе плевать на этот принцип, который закреплен в документах, принятых на высшем уровне, то, наверное, действительно ему пора уже уходить на другую работу, потому что со своими обязанностями он никак не справляется". Конец цитаты.

Сам Лавров, конечно, убежден, что уж он-то со своими обязанностями справляется. О чем свидетельствует тот факт, что за время его руководства МИДом Россия испортила отношения практически со всем миром кроме нескольких диктатур вроде КНДР, Беларуси, Венесуэлы, Сирии и Кубы. Впрочем, если Столтенберга по слухам ждет должность главы Центробанка Норвегии, то Лаврову уходить явно некуда, поскольку делать он ничего не умеет, кроме как хамить и материться, а эти навыки кроме российского МИДа мало где еще востребованы…

Нагнетаемый предвоенный психоз требует каких-то мобилизующих, ободряющих и утешительных слов, обращенных к популяции, части которой, судя по риторике начальства, придется отправляться на войну. Сталинская пропаганда утешала и вдохновляла советских граждан тем, что все 20-е и 30-е годы повторяла: "Мы будем бить врага малой кровью на его территории". Ободряющую функцию эти лозунги выполнили, хотя впоследствии дорого обошлись стране.

Суворов успешно вдохновлял солдат в том числе такими словами: "Вы чудо-богатыри! Вы витязи! Вы русские! Неприятель от вас дрожит!".

Иным путем пошел полководец нового типа Дмитрий Алексеевич Киселев, который вдохновил соотечественников так:

"Может быть мы не умеем так хорошо жить как на Западе, но хорошо умирать, как показала вся мировая история, мы умеем лучше всех".

Возможно, Киселев является адептом культа смерти Санта Муэрте — современного религиозного культа, распространённого в Мексике и США и заключающегося в поклонении одноимённому божеству, персонифицирующему смерть. Наиболее рьяные адепты этого культа приносят человеческие жертвоприношения. Судя по всему, Дмитрий Алексеевич из их числа.

Вероятность того, что Дмитрий Киселев, Владимир Соловьев, Константин Эрнст, Олег Добродеев, а также дети указанных товарищей, депутатов и прочей путинской обслуги продемонстрируют свое умение хорошо умирать равна нулю. Если Путин, вопреки ожиданиям все-таки начнет войну, право продемонстрировать свое умение умирать будет предоставлено совсем другим людям…