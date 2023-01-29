'Лучше не лезть!' В России прозрели относительно призрачной победы в Украине. Видео

В стране-агрессоре России снова заговорили о том, что победить Украину военным путем у них нет никаких шансов. Так, бывший вице-президент РФ, генерал-майор авиации Александр Руцкой признал, что армией оккупантов, напавшей на Украину, руководят некомпетентные люди.

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Его заявление процитировали российские издания в воскресенье, 29 января. При этом он отметил, что военные страны-террориста недостаточно обучены, чтобы противостоять украинским Вооруженным силам (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Если вооруженные силы не обладают возможностями проводить оперативно-стратегические наступательные операции, то лучше не лезть, тем более вне своей страны. Наши вооруженные силы не в состоянии проводить наступательные операции", – сказал он.

Руцкой также раскритиковал чиновников российского министерства обороны, в частности его руководителя Сергея Шойгу. Бывший вице-президент напомнил, что более двадцати лет во главе армии государства-агрессора стоят люди без высшего военного образования.

"Четверть века вооруженными силами руководят некомпетентные люди. Что может произойти с вооруженными силами? Вот итог. Министр обороны в армии не служил, военного образования нет, и пять его заместителей в армии вообще не служили. Что это за министерство обороны?", – заявил он.

Также Руцкой считает, что война, которую российский диктатор Владимир Путин развязал против украинского государства является для России трагедией. Он отметил, что в этой войне люди гибнут бессмысленно.

Он также добавил, что не понимает ради чего эти люди гибнут, ведь их лозунг про якобы защиту России – неуместный.

"Где они защищают Россию? Во имя чего они гибнут? А когда люди погибают бессмысленно – это уже трагедия", – подчеркнул бывший вице-президент России.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины во время боев 28 января уничтожили 650 оккупантов из РФ. На 340-й день войны российская армия поредела уже на 126 160 солдат и офицеров.

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