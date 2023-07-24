Россия очень близко находится к взрыву мощного внутреннего конфликта. На это все указывает. Однако даже если посыплется российский фронт и часть военных начнет передвигаться в сторону Москвы, то это не снимет угрозы для украинцев от Российской Федерации. Неопределенность и политическая нестабильность будут создавать новые проблемы, в то время как старые никуда не исчезнут.

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Недобытая Россия будет представлять большую угрозу для Украины,

. Это будет побуждать элиты, которые останутся там после гражданского противостояния, к реваншу. И будущий конфликт выглядит неизбежным, если в Москве сохранятся силы, которые снова будут стремиться к статусу Российской Федерации как сверхдержавы и, соответственно, реализовывать ее новое желание мирового господства.

Ведь было бы преждевременно думать, что после того, как Россию удастся вытеснить с каждого метра нашей территории, РФ просто выведет свои войска домой и добровольно начнет выплачивать Украине репарации. Что было бы концом карьеры для всех политиков во власти, если не жизни. Их мысли будут направлены на то, чтобы восстановить военную мощь России и попытаться отыграться за поражение.

Очевидно, что Москва проигрывает Западу по уровню ВВП, мощности экономики и в социальной сфере, но существует единственное направление, на котором Россия способна относительно быстро восстановиться для новой агрессии. Это военная сфера, и на это не следует закрывать глаза. Конечно, уже никогда больше РФ не сможет претендовать на статус второй армии в мире. Но оставаться постоянной региональной угрозой для Украины и государств, имеющих несчастье соседствовать с Россией, она сможет и дальше. Деградированная, но большая российская армия – это мина замедленного действия, которая может взорваться в любой момент.

Невиданная жестокость является “стратегической ценностью" репутации Российской Федерации. Их террористические войска убивают, увечат и подвергают опасности гражданское население, а российское общество готово принять, или, по крайней мере, игнорировать эту жестокость.

Безнаказанные массовые преступления против человечности российской военщины в Украине лишь поощряют Путина к новым актам насилия, продолжению массовых убийств и уничтожению страны, которую он уже давно посчитал своей жертвой. Наивно было бы думать, что россияне добровольно, в какой-то момент, отступят с оккупированных ими украинских территорий, если не потерпят разгромное поражение на поле боя.

Поэтому отказ предоставления Украине видов оружия, необходимых для решительной победы над московскими врагами, постоянное неоправданное дозирование его поступление, затягивание со временем его доставки и установление ограничений на использование уже предоставляемого, фактически приводит к введению ситуации в режим неопределенности. В то время, когда целью должна стать только победа Украины.

И уже сейчас просматривается, что именно Крымский полуостров станет основной частью украинского большого наступления, когда оно начнется. Победа Украины на крымском поле военных действий сможет окончательно перечеркнуть надежду Путина и его геополитического патрона, лидера Китая Си Цзиньпина, на смену мирового порядка.

Поэтому трудно не согласиться со словами генерала Бена Ходжеса, одного из самых ответственных и осведомленных военных аналитиков, что пока Россия контролирует Крым, Украина никогда не сможет восстановить свою экономику. Сохранение контроля над Крымом позволяет Украине иметь более сильные позиции в региональной безопасности и морских делах.

Всё именно так. Без контроля над Крымом Украины, украинские корабли никогда не смогут беспрепятственно передвигаться по международно признанной за ней части Черного моря, а это будет означать, что украинское судоходство всегда будет зависеть от “доброй воли" агрессивной России.

Путину поэтому так критически необходимо перемирие с Украиной, что в таком случае можно будет до бесконечности обсуждать статус Крыма, в то время, когда украинский Крымский полуостров и дальше будет продолжать находиться под российской оккупацией.

Такое “перемирие" позволило бы Путину перегруппировать свои силы, укрепить связи со своими сторонниками, которые увидят, что коллективный Запад слабый, и положат, по крайней мере, часть своих “яиц в корзину" диктатора. Унижение Путина поражением – это единственный способ избавить Россию и мир от него. Путин должен потерять власть, а его режим исчезнуть навсегда.

Российская Федерация – тоталитарная, империалистическая и параноидальная страна. Договориться с ее политическим истеблишментом невозможно, поскольку он никогда не выполнял взятые на себя обязательства. В этом смысле стратегия относительно этого искусственного территориального формирования должна быть простой: победить, уничтожить и расчленить Россию.

В противном случае русские элиты никогда не изменят своего агрессивного поведения на международной арене. У них, как и у Путина, нет другой политической философии, кроме той, что “сила всегда выше права". Из-за этого поражение России без ее распада на независимые этнические государства, способно только отсрочить на время атаки на страны, которые она воспринимает, как враждебные. И не обязательно, что это будут только находящиеся вблизи ее границ страны.

Путин сейчас оказался в очень сложной ситуации. Его ждет следующий мятеж, который, вероятно, ему будет гораздо труднее преодолеть, чем предыдущий бунт Пригожина. При этом остается большая возможность того, что этот мятеж против его власти может потенциально перерасти в большое гражданское противостояние.

Если часть генералов ФСБ и армии не поддержат Путина, то ему будет трудно одновременно направлять лояльных ему силовиков на подавление нового мятежа, и продолжать свою захватническую войну в Украине. В этом большой шанс для нас. Таким образом, ослабленная Россия, занимаясь своими внутренними делами, не будет способна бросать все свои силы на уничтожение украинской государственности.

Тем не менее, несмотря на то, что украинцы показали свою доблесть, изобретательность и стойкость в борьбе с гораздо более многочисленным, и сначала лучше оснащенным российским врагом, этот этап войны может стать началом ее конца только в одном случае. При скорейшем предоставлении Украине инструментов для нашей победы – тактических ракетных комплексов ATACMS, танков, боеприпасов и современной авиации, чтобы поскорее вернуть оккупированные земли.

ВСУ должны иметь возможность доставать московитов на большом расстоянии, в том числе и на оккупированном Крымском полуострове. Кое-что мы уже получили от своих союзников, что позволяет нацеливаться на склады боеприпасов, командные структуры и аэродромы в Крыму. Однако этого мало, чтобы успешно завершить сложную задачу, стоящую перед украинскими военными.

Отказывать Украине в возможности вести войну с Россией на равных – это именно то, чтобы требовать от боксера сразиться на ринге одной рукой, в то время как друга привязана у него за спиной. Украине нужно больше стратегического оружия, и оно должно поставляться значительно быстрее. ATACMS и штурмовики A-10 уже сейчас, истребители F-16 – после принятия окончательного решения Соединенными Штатами.

Крым становится ключом к деоккупации Украины. Поэтому достижение победы Украиной требует скорейшей деоккупации Крымского полуострова. Пока что на Юге Украины оккупантам часто удается удерживать позиции, прячась за “минным одеялом". Поэтому современные надежные средства для разминирования, оборудование и соответствующая техника должны быть среди приоритетных поставок для ВСУ. Путь к освобождению украинского Крыма нужно расчистить быстрее. От этого будет зависеть, как быстро мы сможем выгнать россиян со всех других украинских территорий.

Образно говоря, вторжение России в Украину является последним дыханием ее колониальных стремлений. Неоколониализм Москвы обернется для нее неизбежным поражением. Нужно сделать все для того, чтобы это поражение наступило как можно скорее.