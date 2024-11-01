Кремль усилил репрессии против инакомыслящих среди россиян: британская разведка назвала причину давления
В России наблюдается усиление репрессий против той части населения, которую власти страны-агрессора считают враждебной. Причиной активизации осуждения инакомыслящих в РФ является полномасштабное российское вторжение в Украину.
Если до 24 февраля 2022 года Кремль отдавал предпочтение более утонченным способам контроля инакомыслия, то сейчас ситуация совсем иная. Об этом 1 ноября сообщили в министерстве обороны Великобритании.
Британские разведчики, ссылаясь на данные российских независимых СМИ, информируют, что количество осужденных по обвинениям в государственной измене в России сейчас является самым высоким за последние девять лет. За первые шесть месяцев 2024 года было вынесено больше таких приговоров, чем за весь 2023 год – об этом свидетельствуют данные министерства юстиции России.
Более того, значительно возросло и количество осуждений людей по уголовным статьям, связанным с экстремизмом, терроризмом и "дезинформацией".
"Эти данные о приговорах иллюстрируют растущую зависимость российского правительства от принудительных и демонстративных методов сдерживания для сохранения контроля над элементами населения, враждебными режиму", – отметили в британской разведке.
Как сообщал OBOZ.UA, российские элиты перешли от критики вооруженной агрессии РФ против Украины к ее поддержке. Свое мнение они аргументируют "преобладанием России в поле боя". Однако на самом деле российские элиты приняли сторону диктатора Путина после усиления репрессий.
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