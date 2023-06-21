Напомню, что ранее, российский фюрер - владимир путин заявил о необходимости привести статус частных военных компаний и добровольческих отрядов в соответствие со "здравым смыслом, сложившейся практикой и законом", тем самым обязав последних заключить контракт с минобороны рф.

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В результате чего, Пригожин заявил, мол "никто из бойцов ЧВК "Вагнер" не готов идти опять по пути позора. И поэтому никто заключать договоры не будет".

А уже вчера, внутренний конфликт обрел иную сторону: "Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, итоговом чтении законопроект, который позволяет гражданам, имеющим судимость, а также признанным ограниченно годными к военной службе, заключать контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах (ВС) РФ" - сообщает российское пропагандистское издание Тасс.

Простыми словами, "зеки" (большая составляющая личного состава ЧВК "Вагнер"), желающие продолжить "воевать" вместо отбывания срока в местах лишения свободы, заключат контракты с минобороны рф, тем самым опустошат ряды "вагнеров", которых без контрактов плавно уводят на второй план…

С каждым днем, наблюдать стает все интересней.