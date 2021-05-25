Судя по всему, российский правящий класс пришел к однозначному и главное – окончательному выводу о том, что население страны зажралось и с этим пора что-то делать. В общем, отдельные признаки того, что к этому все идет, были достаточно давно, но по отдельным и часто – разрозненным фрагментам, выстроить общую картину было не так-то и просто. Этому мешало одно крупное обстоятельство, с которым не поспоришь.

Десять, а по большому счету – 15 лет, на Московию рушился поток просто невероятного бабла, которого она не видела ни за 300 лет своей собственной истории, ни тем более за то время, пока она была частью улуса (федерального округа) Джучи, золотой Орды. В самом деле, на излете власти предшественника Путина – Бориса Ельцина, нефть, а соответственно и газ, имели цену, близкую к мусорной. Если их сейчас корежит и плющит при цене в 67 долларов за бочку, то в те времена она стоила 18 "зеленых" и в общем, жизнь была пусть и не шоколадной, но по крайней мере, той дичи, которую практикует путинская власть при цене бочки вчетверо выше – не было и близко.

Потом цена стала расти и смело перевалила отметку в 100 долларов за баррель, то есть впятеро превысила то, что Ельцин имел перед уходом и казалось, что такое гигантское бабло просто физически не может уйти как вода в песок, если там даже изрядно воровать. Но Путин и его кореша – смогли. И теперь при указанной выше цене они всячески предлагают населению затянуть пояса, только почему-то затягивают пояс на их шее. Тем не менее, публика там любит пожестче, плеткой например, ну и придушиться – тоже не против, для остроты ощущений. Это у них потомственное.

И вот когда там начали давить помидоры, пармезаны, гусей и сыры, все это можно было бы воспринимать как эффект приближения, с одной стороны, ну а с другой, помидоры ведь водятся не только в Турции и в принципе, их можно подавить именно турецкие, а привезти из другого места, из Исландии, например. Ведь пара там хоть отбавляй и парников можно поставить немеряно. То же самое и с хамоном. Китайцы и не такое умеют подделывать, а хамон – легко и не важно из какого зверя он сделан.

Все это к тому, что при наличии бабла все можно было покупать в других странах без особого ущерба для потребительского рынка. Что там, Макрон заартачился? Ну и плевать на шампанское из Реймса, можно его везти из Рияда. Чем саудовское шампанское хуже арденского? Да ничем. Именно это и сбило с толку.

А ведь уже давно известно, что для того, чтобы увидеть некое событие в развитии, нужно взять, да и уложить все события на временную шакалу, тогда оно покажется в истинном свете и даже можно предугадать как и каким темпом все будет развиваться. Таких звоночков было множество, но главный прозвенел тогда, когда на Москве объявили о реставрации ГУЛАГа. Это значит, что никакого просвета впереди уже никто не видит, а потому – нужен механизм утилизации недовольных, причем – массовой утилизация. А система лагерных или каторжных работ поглощает любое их количество.

В общем, когда эта новость пошла гулять по российским СМИ, то стало понятно, что обратного пути нет, потому что уже нет и денег, которые можно было бы пустить на выравнивание ситуации. А ведь пиковых цен уже не предвидится при том, что уже нынешних на "пожрать и прожрать" уже не хватает.

После этого ясность возникла полная, но вряд ли кто-то ожидал, что вещи будут названы своими именами и причем – в таком виде, что это не потребует никакой дополнительной расшифровки, а прямо и даже как-то буднично. Видимо, там у аборигенов какое-то внутреннее ощущение ситуации уже вышло на готовность воспринимать новости подобного плана и потому, когда они появились, не возникло никакого "вау" эффекта. Причем, речь идет о стране, имеющей специфическое, и как все могли убедиться на примере 9 мая – специфическое на всю голову население, которое специально шьет себе одежду в виде танков и имитирует бойцов Второй Мировой войны.

Именно им, которые только и рассказывают о штурме Рейхстага, курской дуге, о 28 панфиловцев и конечно же – блокадном Ленинграде, наверняка должно было пройтись по нервам размещенное в пресс предложение правящего класса, сформулированное в таком названии:

"Крупный бизнес призвал ввести в России продуктовые карточки"

Вдумаемся, этим предложением, правящий класс уравнивает нынешнюю или грядущую в ближайшей перспективе ситуацию с той, что была в блокадном Ленинграде, с продуктовыми карточками. Хотя никто на РФ не нападал, да и не собирается этого делать по разным причинам и не в последнюю очередь из-за ленивого, злобного, завистливого и кровожадного населения. Получить его в нагрузку к территориям, могут только китайцы, которые найдут куда пристроить это стадо.

Кстати, там и сейчас широко практикуют методы ГУЛАГа, поэтому для них это не стало бы проблемой. Но руководство страны и главное – правящие элиты, решили все сделать самостоятельно и возродить лагеря для недовольных, а для тех, кто согласен заткнуться и тихо сидеть на своей бутылке – ввести продовольственные карточки. Как ностальгирующие об ушедшем коммунизме и действующие коммунизмы, китайцы и россияне приходят примерно к одним и тем же методам решения проблем и система лагерей – один из основных таких методов. И если решение по началу восстановления лагерной системы мы уже обсуждали, то идея с карточками выглядит свежо и забавно. Скажи кому семь лет назад о том, что война в Украине приведет к продуктовым карточкам, там ответили наподобие: "Не смешите наши Искандеры" или "Хоть камни с неба". Но вот еще камни не упали, а Искандеры уже не смеются и в этот момент их пресса пишет такое:

"Торгово-промышленная палата (ТПП) России считает необходимым ввести целевые выплаты (карточки) на покупку продуктов питания для людей в трудной жизненной ситуации, безработных или семей с детьми с доходами ниже прожиточного минимума".

Но на самом деле, это – не забота о нищающем населении. Те, кто застал карточки в конце совка помнят, что они ничего не гарантировали и только отвлекали внимание от того, в какую яму все скатываются. На самом деле, их не устраивает регулирование цен. Поэтому они хотели бы, чтобы государство не лезло в этот процесс, а карточки должны были имитировать заботу государства при летящих вверх ценах. А дальше – открытым текстом.

"При этом в ТПП подчеркивают, что административное регулирование цен "не может рассматриваться как эффективная мера социальной поддержки групп населения с низким уровнем доходов. Временные результаты от установления предельных цен сверху, нивелируются негативными последствиями и потенциальными существенными рисками, которые угрожают развитию производства и благосостоянию населения. Исторический и международный опыт подтверждают, что попытки "ручного" регулирования розничных или отпускных цен в конечном итоге приводят к стагнации потребительского рынка или дефициту отдельных категорий продовольственных товаров".

Так что зажралось население, ой – зажралось! Лебеду давно не жевало и сухари из глины. И при этом – не забываем о том, что РФ все еще является крупнейшим в мире экспортером нефти и газа, а карточки уже на подходе.

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