Начёс реваншизма близок к своему апогею: ультиматум поставлен, пропагандистские сирены включены, а подлые американцы оттягивают "момент истины". У путинских истеричек закралось подозрение, что их попытаются втащить в нудный дипломатический диалог, которого совсем не хочется. Беременный фюрер рожает войну, вот уже и головка показалась. Розовощёкий такой, усатенький, с красной кнопочкой в когтистой лапоньке. На подхвате – политические повитухи: Меркель со Шредером, Кнайсль с Нехаммером, Земан с Курцем да Орбан с Вучичем.

Ребеночек выйдет красивый, кровавый, зачатый на свежем Крымском воздухе, вскормленный фашнявой Углеводородицей – загляденье! Убийцам – в радость, маньякам – в сладость. Американцы срочно формируют план ответных действий, включающий в себя "адские" санкции. Но ни они, ни британцы не собираются посылать в Украину свой спецназ в случае путинского вторжения. Впрочем, это может быть частью кремлевской пропаганды, которая активизировалась так, как бывает перед вторжением. Литва выразила готовность поставить Украине летальное оружие во имя укрепления обороны, но какое именно – не уточнила.

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После ухода фрау Меркель, которая, как выяснилось, лично блокировала поставки вооружений в Украину, риторика Берлина заметно изменилась. Пастельные тона в отношениях уступили место четкой графике политического прагматизма. Над трубой "Северного потока - 2" больше не толпятся баблолюбивые воздыхатели, а его участь в случае агрессии уже решена: никакого больше русского газа. Никаких уступок углеводородным шантажистам, азартно поигрывающим газовым ключом.

Главная ошибка Запада – в оценке характера действий Кремля. Запад называет бригаду Путина шантажистами, и такая оценка смягчает картину происходящего: дескать, этих гангстеров с бензоколонки, заигравшихся в геополитический покер, можно дипломатично уговорить не бросать окурки в ёмкости с бензином. Но бригада Путина занимается не шантажом, а террором. Это – наследники ВЧК Дзержинского, организации, созданной для красного террора.

Вполне квалифицированная и высокопрофессиональная команда террористов, захвативших страну посредством терактов в 1999-м, убивших сотни тысяч чеченцев за две военные кампании, насосавшихся нефтью, надышавшихся газом, обдолбавшихся коксом и герычем, и возомнивших себя великими геополитическими игроками, способными нагнуть весь мир. Они собирают земли советского нео-паханата. Картофельный фраер уже у них в кармане, теперь нужна Украина. Кто будет всю эту ордынскую ораву кормить? Один Краснодарский край не справляется.

Поиграли в независимость – и будя! Пора возвращаться в родимый ГУЛАГ. А там и Молдову с Грузией вернем. И Белосток с Вильно. Много красных линий на советских картах прочерчено, по всем пройдемся. А если вражий Запад вознамерится нам помешать – устроим последний и решительный махач, как завещал товарищ Сталин. У этих ребят в свое время гестапо пыткам обучалось, да они и сейчас – вполне себе здоровые садисты. Посмотрите свежие записи ФСИН – ничего не изменилось. Разве что картинка стала чётче и звук чище. А в остальном – боль, кровища и садистское наслаждение – как в добрые времена товарища Берии. Так что это – не шантаж, милый вражий дядя Сэм. Это – террор. Нехрен летать над нашим Донбассом! – и вот уже MH-17 никуда не летит. А вы разбирайтесь там, в своих судах, кто и откуда дал отмашку. Это же вы бредите идеей справедливого возмездия и прочими глупостями. А у нас все просто: "взмыла в небо ракета Икар – красивый был остров Мадагаскар".

Наш народ готов к войне. Права нарко-баронесса Матвиенко: в случае объявления последнего глобального махача в военкоматы выстроятся очереди из желающих рискнуть скрепной черепушкой. Работы в стране нет, отжато всё, и единственным способом побега от голодной смерти может стать спасительный контракт с Минобороны или ЧВК. Так что, если Путину потребуется сконцентрировать 175 тысяч военных у границ с Украиной – он без труда сделает это в любой момент. Передислокация подразделений в районы Ельни, Воронежа и поселка Персиановка – в 100-300 километрах от Украины – уже произошла. Части 49-й и 58-й армий переброшены в Крым и продолжают базироваться там. Удары с четырех сторон Украине будет отражать крайне тяжело. К тому же, Путин может начать вторжение гораздо раньше того срока, о котором ведут речь американцы.

Католическое Рождество – идеальный момент, когда и политики, и военные будут находиться в кругу своих семей, и экстренный сбор для принятия срочных решений будет проблематичным. Потребуется время на изучение молниеносно меняющейся обстановки, и это станет таким же фактором неожиданности, каким стало нападение в 2014 году. Тогда просто никто не ожидал, что Кремль решится на подобную авантюру.

Теперь же все настроены на январь-февраль 2022-го, а Путин возьмет – да и ударит на Рождество. Отпляшет 23-го на "прессухе", после чего забьется в один из нескольких бункеров, и – поди же, угадай, в какой именно? После чего – преподнесет рождественский подарочек с открытой душой террориста. Это для врагов – праздник, а для совкопитеков – суровые будни по собиранию советских земель. "Мы поставим свой ствол пистолета к виску США", - рычит телепузик Дмитрий Киселев и добавляет: "Это будет ситуация Карибского кризиса, но уже с другим подлетным временем". И – классическая формулировка террориста: "Мы этого не хотим. Просто у нас есть ядерное оружие, вот в чем дело. И если вы не пойдете на наши условия – красивый был Львов, да и Варшава тоже, и Вильнюс – ничего такой город…"

С 1 февраля в России вступят в силу новые нормативы по захоронению трупов людей, погибших в результате военных конфликтов. Текст документа не оставляет сомнений: орки готовятся именно к ядерной войне с противником, с учетом большого количества трупов без возможности опознать, и которые придется хоронить в несколько ярусов в рамках всенародной сплоченности.

Мамаша, хотите фото в военной гимнастерке? Да с военизированным младенцем на руках. Только пилоточку ему на головке поправьте и широко улыбнитесь в камеру. Хорошо получилось, как в последний раз. Ведь такое героическое счастье грибочком на горизонте разрастается: война!