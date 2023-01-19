Военная реформа Путина-Шойгу предполагает не просто увеличение армии и затрат на вооружение, не просто готовность поставить под ружье еще больше российских мужчин. Речь идет об окончательном превращении России в большой полевой лагерь с армией, готовой к агрессии в любой момент — и в любом направлении.

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За 2022 год мужество украинского народа показало истинную ценность талантов путинских полководцев. Однако смеяться над планами Путина-Шойгу, как минимум, преждевременно. Кремль готов идти до конца — и если для достижения призрачной, совершенно искусственной цели им надо будет воевать со всем миром, то это никого там уже не остановит. Сказал же тут подельник Путина Лавров, что быстрая перемена позиции Финляндии по отношению к России позволяет предположить, что соседняя страна всегда была врагом.

Значит, враги повсюду и, значит, воевать потенциально можно с кем угодно. Что делать в этой ситуации мировому сообществу? Прежде всего, сокращать возможности пополнения путинской казны за счет все более жестких санкций и, главное, тщательного их соблюдения. Пока, увы, не у всего мира есть понимание того, что каждый купленный у Путина баррель нефти — это новая ракета. Которая сегодня бьет по украинским городам, а завтра может попасть и в любую впавшую в немилость безумного главнокомандующего страну.