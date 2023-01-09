Красят камни на войне: оккупант пожаловался жене на странные приказы командования. Аудио

Командование армии страны-агрессора России во время войны в Украине показывает себя далеко не с лучшей стороны. Среди прочего руководство оккупантов, как оказалось, отдает приказы красить камни.

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Об этом стало известно из очередного разговора военного РФ с родственницей, который перехватило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Российский военный преступник признался в странных вещах, происходящих на фронте (чтобы прослушать аудио, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня такой хренью занимались... Кароче у нас же тут лагерь обустроен, ну и приезжал генерал, сказал, что мешки с песком, которые вокруг палатки лежали, под солнцем порвутся, все вывалится, будет некрасиво, некультурно, а в армии все должно быть идеально", – начал оккупант.

Он рассказал, что солдаты убрали мешки и поставили на их место камни, которые им пришлось красить.

"Сказали, камни надо покрасить. Ну вот красили камни", – выдал военный РФ.

В ответ женщина начала смеяться и не поверила ему. Но он заверил, что это все на полном серьезе.

"Те, кто не выехал на патруль, красили камни", – сказал оккупант.

Отметим, мотивация российских оккупантов воевать в Украине настолько низкая, что они прибегают к самым разным страшным способам, чтобы уйти от этого. В том числе, сами себя калечат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский оккупант, который находится на передовой, рассказал о реальной ситуации на фронте в Украине. Он призвал своего приятеля "косить" от мобилизации, чтобы не попасть на войну.

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