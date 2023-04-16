'Копаем по ночам окопы под огнем снайперов': российский 'мобик' рассказал, как армия РФ готовится к контрнаступлению ВСУ

Очередной российский оккупант позвонил домой из Запорожской области, чтобы поплакаться на свою непутевую судьбу. По его словам, их подразделение готовят к масштабному контрнаступлению, поэтому приказали рыть окопы, несмотря на опасность, что им грозит от украинских снайперов.

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Запись слезного разговора солдата с девушкой опубликовали на Telegram-канале Информационного сопротивления. Как обычно мобилизованный отметил число жертв среди российской армии при столкновении с Силами обороны.

"Какая-то странная война, очень много наших погибло. А сейчас еще заставили копать окопы поближе к х**лам. Сказали, что будем рыть по ночам по три человека. И это при том, что снайперы работают, но командирам все равно", – возмущается оккупант.

Его испуганная собеседница убеждена, что украинцы не простят всего того, что захватчики натворили на их территории. Сейчас Россия воюет не просто против Украины, но против всего цивилизованного мира.

"Это только по телевизору все хорошо, а на самом деле война может затянуться, сколько наших ребят погибнет", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, солдат "второй армии мира" позвонил жене и сказал, что не хочет воевать в Украине. По словам оккупанта, у захватчиков нет достаточного количества военной техники.

Еще один вояка пожаловался супруге, что в их подразделении антисанитария, дефицит воды на лицо. Ликвидированных "побратимов" захватчики не могут забрать с поля боя.

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