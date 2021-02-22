Оккупировав в 2014 году Крым, Путин развернул Российскую Федерацию в эпоху неоколониализма. Но проиграв уже одну "холодную войну", Москва почему-то совсем не вынесла из этого надлежащих для себя уроков. Имея крупнейшее по территории государство в мире, Кремль хочет еще и еще чужих "новых земель". При этом, будучи абсолютно неспособным навести порядок на тех территориях, которые Россия уже имеет.

Коллективный Запад, со времени оккупации Крымского полуострова, не удосужился ввести достаточно необходимых санкций, которые бы заставили путинский преступный синдикат оставить украинские территории. Теперь же, после избрания в Соединенных Штатах президентом Джона Байдена, Путин начал испытывать тревогу, ведь за все преступления, совершенные в Украине и мире, скоро придется расплатиться сполна.

Впрочем, в странах демократии должны понять, что Россия, как тоталитарная диктатура одного человека, значительно опаснее для Америки и объединенной Европы, чем даже коммунистическая система СССР, которая предшествовала ей. Поскольку, в свои поздние времена, та имела определенные собственные сдерживания и противовесы.

Диктатор Путин может делать все, что захочет абсолютно бесконтрольно. Постоянно демонстрируя то, что действует лишь в собственных интересах, а не в интересах своей нации. А это значит, что последствия могут быть чрезвычайно разрушительными не только для окружающего мира, но и для самих россиян.

Политика президента Рональда Рейгана была ключевой в крахе коммунизма, распаде Советского Союза и прекращении власти Москвы над оккупированными "советскими республиками". Но следствием политического хаоса и экономического коллапса, который произошел в России, стало то, что вместо современной демократии Российская Федерация быстро превратилась в зону сплошного креминалитета в огромных масштабах, который исповедует идеологию имперского шовинизма.

Имитирование рыночной экономики во времена президента Бориса Ельцина, лишь ускорило резкое обнищание российского населения, что, в свою очередь, создало идеальные предпосылки для прихода к власти безжалостного кегебиста – Путина.

Результатом этой операции стало то, что сегодня большая часть России, с ее 144 миллионами людей и девятью часовыми поясами, является государством "третьего мира". За исключением разве что мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга.

Криминальные элементы, которые выдают себя за "политиков", удерживают контроль над Российской Федерацией с помощью: управления спецслужбами, полицией и военными; постоянной фальсификации выборов на всех уровнях; использования судебной системы для наказания критиков и противников действующего режима; управления тюремной системой, которая редко освобождает кого-то из заключенных.

Власть Путина продвигает свои "бренды", как на внутреннем, так и на международном уровне путем: взятия под полный контроль телевидения и СМИ; ликвидации спецслужбами политических оппонентов и критиков режима; создания тотальной системы идеологического проникновения на информационную территорию противника с помощью армии проплаченных "троллей", выдающих свои опусы за взгляды местного населения, которое якобы поддерживает и пребывает в восторге от путинской диктатуры; финансирования группировок хакеров, задачами которых являются кибервзломы и противозаконное снятие информации с компьютеров и серверов западных государств; разработка, поддержка и запугивание ядерным оружием.

Можно сказать, что Путину удалось придать новое значение термину "потемкинская деревня". Он создал "потемкинское государство" и считает, что в мире поверят и поведутся на эту низкопробную обманку.

Но в России наивно думают, что на Западе не видят наиболее уязвимых сторон путинского режима, коими является вывоз заграницу украденных у россиян триллионов долларов.

Поиск всех скрытых в офшорах и американских, швейцарских, немецких, британских, французских, кипрских, греческих и других банках "отмытых" денег, где бы они не были спрятаны, может принести разрушительные для российской преступной группировки результаты. В случае, если на эти средства будет наложен арест и их "заморозят".

Американцы могут предложить льготы любой стране, где находятся российские денежные накопления, чтобы побудить их "заморозить" все средства и изъять все российские активы. А также изъять все подобные активы и на территории США. Нанесенный таким образом удар по диктаторскому режиму способен смертельно поразить путинские "кошельки" и "накопления" его олигархического окружения.

Путину и его подельникам должен быть полностью перекрыт доступ к средствам, которые они похитили у российского народа, спрятали в Европе и США, наслаждаясь ими.

И в случае падения путинского режима, Украине необходимо четко продумать, как быть дальше после деоккупации Крыма. Ведь вопрос, что же делать с населением, завезенным Путиным из России, непременно возникнет в момент возвращения украинского Крыма, чтобы там не говорили в Москве о том, что это "исконно русская земля".

Москва массово переселяет своих граждан на эту украинскую территорию для того, чтобы в случае проведения повторного "референдума" в Крыму, его "троянское населения проголосовало за желание оставаться в составе России.

Но, во-первых, по Женевской конвенции 1949 года, "оккупационное государство не должно осуществлять перемещение или депортации части своего гражданского населения на территорию, которую оно оккупирует". Таким образом, население, которое было завезено на оккупированную Россией территорию украинского Крыма вслед за российскими войсками, не имеет права находиться на этих территориях после их освобождения.

Во-вторых, ни в одном из законов Украины, включая Конституцию, нет и слова о том, что после захвата силой ее территорий, можно проводить "референдумы" по отчуждению этих земель. Все это выдумки Кремля, который придумал для украинцев свои "законы", и пытается их легализовать на международном уровне.

Похоже, что в головах Путина и его окружения зреет мысль, что даже после того, когда Россия уйдет из Крыма, Киев ничего не сможет сделать с теми, кого Москва все эти годы целенаправленно переселяла на украинский полуостров. Мол, эти люди живут в своих квартирах и домах, которые были построены уже после 2014 года, это их собственность и они находятся у себя дома. Тем более, что в большинстве из них никакого жилья в Российской Федерации давно уже нет и им просто некуда ехать.

Путин заложил в Крыму для Украины "мину замедленного действия" и думает, что через ООН и другие влиятельные международные организации Москве удастся отстоять право для сотен тысяч гражданских оккупантов оставаться на деоккупированной территории Крыма после его освобождения.

Можно не сомневаться, что в процессе деоккупации Крыма Москва будет апеллировать к человечности, гуманизму, правам человека и сочувствию к "несчастным россиянам", которые ехали в Крым искренне веря в то, что едут в один из регионов Российской Федерации.

Кремлевские пропагандисты будут говорить со всех телеэкранов, что, мол, простые люди не виноваты, им сказали, что можно переезжать в теплые края, и они переехали. А если их переселять силой, против их воли, то это будет "геноцид российского народа, который в XXI веке еще не видели", и будут сравнивать эту ситуацию с депортацией из Крыма крымскотатарского народа в мае 1944 года.

Возможно, что это все будет озвучиваться другими словами, но смысл московских посылов будет один – не трогайте граждан России, они у себя дома и никуда не собираются переезжать. Между тем, по украинским законам, расселение российских граждан на территории Крыма квалифицируется как незаконное проникновение на территорию Украины.

Что зафиксировано в статье 331. Незаконное пересечение государственной границы Уголовного процессуального кодекса Украины, где четко указано: "Пересечение государственной границы Украины любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска через государственную границу Украины, но без соответствующих документов или разрешения – наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет".

Поэтому, завезённые в Крым граждане России либо должны покинуть украинскую территорию, либо нести уголовную ответственность, в соответствии со статьей 331.

Квалифицированные и опытные украинские юристы-международники, с помощью юристов из стран-партнеров Украины, должны были бы уже сейчас определиться с тем, как с правовой точки зрения решить вопрос нелегитимного пребывания российских переселенцев на украинской крымской территории. И то, каким образом организовать возвращение обратно в Российскую Федерацию незаконно поселенных в Крыму российских граждан.

На первом этапе подготовки к решению Украиной проблемы российских переселенцев в Крыму, необходимо создать "Международную комиссию по вопросу незаконного поселения Россией в Крыму российских граждан".

В которую могли бы входить юристы не только из Украины, но и из Соединенных Штатов, Канады, Великобритании, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и представители ряда других стран, которые поддерживают независимость и суверенитет Украинского государства.

А пока эта комиссия начнет свою работу, целесообразно было бы уже сейчас, от имени государства Украина, подать иск в Международный суд в Гааге из-за незаконного пребывания и поселения граждан Российской Федерации на территории украинского Крыма. В котором четко обозначить требование-вернуть всех поселенцев обратно в Россию.

Для Украины сейчас очень важно вынести вопрос российских поселенцев на международный уровень, поскольку оккупация Крыма Россией давно уже вышла за рамки чисто украинской проблемы.

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