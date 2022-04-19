Командование мотострелковой дивизии скрытно вывозит свои семьи из Брянской области вглубь России, – журналист

Командование одной из мотострелковых дивизий оккупационной армии России вывозит свои семьи с Брянской области вглубь РФ. Делают они это скрытно, местному населению о причинах эвакуации никто не сообщает.

На данный момент подтверждены несколько случаев эвакуации семей высшего командования дивизии. Об этом сообщает журналист Роман Цимбалюк.

"Командование 144 мотострелковой дивизии (в/ч 23060, Смоленск) скрытно вывозит свои семьи с Брянской области вглубь Российской Федерации. По имеющимся данным, свои семьи вывезли: командир 254 мотострелкового полка (в/ч 91704, Клинцы) – полковник Даньшин И.А., командир 1032 отдельного батальона материального обеспечения (в/ч 14370, Почеп) – подполковник Самедов М.Н." - написал журналист.

Видео дня

О причинах эвакуации семей командиров дивизии, дислоцирующейся в Смоленске, жителям Брянской области не сообщается. Так, считает Цимбалюк, оккупанты пытаются предотвратить панику среди населения российского региона.

В комментариях к сообщению журналиста пользователи Facebook выдвинули предположение, что это может свидетельствовать о планах Кремля применить ядерное оружие против Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что США готовят план на случай ядерного удара России.