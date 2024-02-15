КНДР отправила в Россию своих рабочих: что узнали СМИ

Не менее 300 северокорейских рабочих прибыли в Россию на поезде в начале февраля. Их увидели в вагонах и на станциях недалеко от российского Владивостока.

Об этом, как пишет Yonhap, сообщил старший научный сотрудник Корейского института национального объединения Чо Хан Бом. По его мнению, это лишь первая группа северокорейских рабочих, которых Пхеньян, вероятно, продолжит отправлять в Россию.

"Их видели с пакетами (вместо чемоданов). Однако судя по их одежде, их сразу можно идентифицировать как работников, а не как туристов", - сказал Чо. Он отрицал возможность того, что это были студенты или должностные лица дипломатических миссий.

В Институте уверены, что КНДР продолжит отправлять в Россию людей. До последнего момента в РФ официально ни разу не признавали, что пускают в страну и дают работу жителям Северной Кореи.

В случае подтверждения того, что в Россию приехали сотни людей из КНДР, это станет нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Эта резолюция от 2017 года не только запрещает трудоустройство жителей Северной Кореи, но и требует от всех государств-членов ООН репатриировать всех северокорейцев-гастарбайтеров.

Национальная разведывательная служба Южной Кореи не опровергла и не подтвердила прибытие сотен рабочих из Северной Кореи в Россию.

Как сообщал OBOZ.UA, Евросоюз предложил ввести санкции против Северной Кореи за предоставление России ракет, которые агрессор использует против Украины. Ограничения могут вести к 13-му пакету европейских санкций в отношении РФ. Однако, по мнению аналитиков, они будут символическими и вряд ли остановят поставки оружия.

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