Путинская машина пропаганды все еще работает, удовлетворяя запросы самого непритязательного обывателя. Продолжает воспроизводиться на практике геббельсовская схема: "чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят". Сформировался обширный набор искаженных установок, которые бессчетное количество раз повторяются для поддержания в российском обществе культа ненависти, лицемерия, зацикленности на наиболее низменных составляющих людской сущности. Россиянину в итоге можно втюхать практически любой бред: "от потерь нет" до "мой гроб еще шумит в лесу", – все в зависимости от контекста.

Однако работа на невзыскательную публику породило отупение и самих манипуляторов и творцов пропагандистского продукта, который становится совершенно низкопробным, монтируется неумело и топорно. Особенно это заметно на примере информационно-пропагандистских акций за рубежом. Вся система операций влияния российских спецслужб стремительно деградирует, превращаясь в дискредитационное портфолио для самих планировщиков и организаторов информационной войны.

Ни для кого не секрет: в условиях полномасштабного вторжения в Украину одной из наиболее значимых мишеней путинских информационных террористов выступает высшее политическое руководство борющейся страны. В Кремле спущена задача реализовать максимум мер для разрушения имиджа украинского президента Зеленского, главы правительства и членов кабинета, военного командования. Методы стары как мир: придумать и разогнать сообщения и истории, которые внесут клин между украинскими властями и народом. Свежим примером подобной операции выступает эпизод с "кипрской гостиницей Зеленского". История довольно тухлая, особенно на фоне достоверных данных о дворцах Путина за казенные деньги, как-то резиденция в Геленджике стоимостью 1,3 млрд. долларов!

Роскошный образ жизни ФСБшного царя – табу, а вот помои про других – всегда пожалуйста. Суть чернухи против Зеленского сводится к тому, что он якобы приобрел отель на Севере Кипра в городке Кирения. В одном единственном "источнике" OdaTV вышло сообщение, дескать фирма Film Heritage Inc. в мае 2024 года приобрела отель по цене в 150 млн долларов. Российские чекисты планировали: подобная информация выполнит роль информационной бомбы, но на деле сами сели в калошу.

Базовый фактчекинг позволяет установить: источник "сенсации" является дискредитированным. На сайте OdaTV многократно выходили заказные публикации в интересах Кремля. Ресурс имеет реноме московской помойки. Не выдерживает проверки сам вброс о смене собственности трехзвездочного отеля Vuni Palace, которым как и ранее владеют представители турко-киприотов из фирмы "Оскар". То, что с подачи россиян подается, как приобретение отеля фирмой Film Heritage Inc, по признаниям самих местных, названо совпадением, ведь одноименная локальная фирма владеет здесь казино.

На одной хлипкой псевдопривязке фирмы-тезки Film Heritage Inc к супруге украинского президента, россияне разогнали ИПСО, которая должна была подорвать доверие к украинскому руководству не только внутри страны, но и у кипрских партнеров. Практически молниеносное разоблачение фейка российских спецслужб наносит им серьезный удар. Поражает не только прямолинейность работы российских инфозлодеев, которые уже и в подметки не годятся их предшественникам времен Шебаршина, но и их выстрел себе в ногу. Провалы таких кейсов, как "кипрский отель" вносят недоверие ко всему будущему контенту подобного рода на треке дискредитации Украины.

Бросается в глаза расточительное использование бюджетных ресурсов на раскрутку заведомо провальных операций влияния. Распиливание силовиками космических бюджетов негативно сказывается на самом качестве проводимых ИПСО, ведь если генералы российской разведки санкционировали операции влияния на Кипре, которая является откровенной халтурой, то и большинство прочих мероприятий могут иметь сходный пошиб. Но до истины конечно никто не докопается, свято верят силовики с большими звездами и их преступные подручные помельче.