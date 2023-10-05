Карин: ЧВК "Вагнер" пророчат возвращение в Украину – три проекта "воскрешения"

В то время как главари так называемой частной военной компании "Вагнер" уже отправлены на тот свет, выжившие представители этого сброда занялись своим привычным делом – убивают уже российских граждан, в том числе женщин и детей. Полиция фиксирует вал преступлений, а российская пропаганда оказалась беспомощной – воспетые ею "герои" показали свою звериную сущность. Потому отправка на фронт – один из немногих вариантов, которые могут хоть немного "стабилизировать" ситуацию.

Но эта причина, призванная закрыть рот возмущенным россиянам, – только верхушка айсберга. Суть же в том, что Кремль заинтересован в человеческом ресурсе ЧВК для продолжения преступной войны, но при условии полного контроля над наемниками.

Что будет с ЧВК "Вагнер" и как сейчас делят наследство "повара Путина" – читайте в нашем материале.

Унижение как спусковой крючок

Вместе с уничтоженным Бахмутом, собственно, была потеряна изначальная боевая мощь ЧВК "Вагнер". Главарь этого сброда Евгений Пригожин оценивал потери "структуры" в 10 тысяч зэков и столько же штатных сотрудников. Хотя, думается, больше, поскольку полевыми командирами максимально эффективно была освоена тактика "мясных штурмов", суть которой и состояла именно в том, что "людишек жалеть не стоит".

Видео дня

Публичная деятельность Пригожина, винившего в потерях руководство минобороны РФ, добавляла ему популярности среди россиян, но ухудшала позиции в аппаратной игре.

После бессмысленного по итогам и беспощадного по отношению к военной авиации РФ июньского бунта "глубинный народ" полюбил нежильца Пригожина. Ведь он показал, что послать Пыпу на три веселых буквы можно не только шепотом на собственной кухне (один на один с бутылкой водки), но и публично. И самое главное – за это ничего не будет. По крайней мере, сразу…

Последнее особо огорчило самого Путина – поскольку сопротивления "вагнерам" никто не оказывал, замминистра обороны Евкуров и замглавы ГРУ (Главного управления Генштаба ВС РФ) Алексеев при виде Пригожина пускали слюни и пузыри, а "доблестные" кадыровцы так спешили подавлять мятеж, что аж застряли в пробке.

Сплошной саботаж со стороны опричников настолько напугал и выбесил Путина, что тот принял решение о ликвидации главарей "Вагнера" и всего, что с этим брендом связано.

Почему ЧВК "Вагнер" снова всплыла?

После Бахмута кейс "Вагнера" для Кремля превратился в чемодан без ручки, а его руководитель стал опасным для режима. МО РФ пыталось любыми путями взять контроль над "вагнерами", что отчасти и стало одной из причин, по которой Пригожин психанул и попер на Москву.

После "Шойгу, Герсимов, где снаряды" контроль над "вагнеровцами" был нужен МО как для того, чтобы получить остатки наемников для продолжения "мясных штурмов", так и для устранения Пригожина как конкурента арбатским военачальникам. И если последнее было проведено весьма эффектно и эффективно, то относительно будущего самой ЧВК остаются вопросы, до сих пор неразрешенные.

В последнее время активизировались разговоры о перспективах возвращения "вагнеровцев" на фронт. Например, пересмотрел свою оценку ЧВК американский Институт изучения войны (ISW), аналитики которого ранее считали, что "Вагнер" после ликвидации Пригожина и Уткина вряд ли будет военной угрозой для Украины. Новая же оценка ISW заключается в том, что ЧВК "Вагнер" снова может стать таковой. И это может случиться, если "компания" консолидируется вокруг нового лидера и перейдет в подчинение МО РФ или Росгвардии. А новым главарем наемников может стать сын Пригожина Павел.

Похожее мнение и у британских разведчиков, которые считают, что Кремль заинтересован в человеческом ресурсе ЧВК для продолжения войны, но при условии полного контроля над наемниками. Они связывают это с состоявшейся 29 сентября встречей Путина с замминистра обороны Евкуровым и бывшим начштаба "вагнеров" Андреем Трошевым, которому было поручено курировать и создавать новые "добровольческие боевые отряды". В британской разведке отмечают, что Трошев начал сотрудничать с минобороны РФ примерно в июле 2023 года и, вероятно, побуждал других участников ЧВК подписывать контракты с МО.

Что говорят "околокремля"

Российские инсайдеры расценивают встречу Путина с Евкуровым и Трошевым как сигнал Кремля, что наследство Пригожина в виде ЧВК "Вагнер" все же достанется МО РФ. Но все не так просто, поскольку существует целых три проекта относительно перспектив этой банды наемников.

В первом случае "вагнера" переходят под контроль оленевода Шойгу, духовным лидером и менеджером по заплечным делам вместо Пригожина становится Евкуров, Трошев – в роли Уткина, а ЧВК "Редут" заменяет бренд "Вагнер".

По второй версии контролировать наемников будет Росгвардия в лице ее командующего со средним образованием Золотова – бывшего охранника Путина.

Роль Пригожина якобы возьмет на себя лично Золотов, ребрендинга ЧВК "Вагнер" не будет, а Уткина заменит военный преступник Елизаров с позывным "Лотос". Он, к слову, весьма нелестно высказался о Трошеве: "Престарелый штабной офицер с позывным "Седой" был единственным, кто перешел под управление МО, однако он не являлся командиром и не входил в состав совета командиров ЧВК "Вагнер".

Ну и третий вариант касается "вагнеров", которые остались в Беларуси после смерти Пригожина и отказались подписывать индивидуальные контракты как с МО РФ, так и с Росгвардией. Рулить отказниками якобы будет соратник Лукашенко Виктор Шейман, а сама ЧВК "Вагнер" переходит в состав ЧОП (ЧВК) "ГардСервис".

Практическая реализация

Естественно, из имеющихся проектов Путину больше всего "зашел" бы первый, поскольку в версии Золотова опасный бренд "Вагнера" был бы сохранен. Но Трошев ("Седой"), отвечающий в минобороны за добровольцев и ЧВК "Редут", а ранее за взаимодействие МО с "Вагнером", не обладает авторитетом, чтобы вернуть на войну именно ветеранов "Вагнера". К тому же в последнее время Золотов в фаворе у Путина и, в отличие от Шойгу, с каждым днем укрепляет свои позиции.

Да и самим "вагнерам" предложение Росгвардии нравится больше, тем более что уже подготовлен ряд законодательных инициатив, позволяющих иметь в этой структуре "добровольческие формирования".

По имеющейся информации, основные отряды ЧВК все еще находятся в Африке (ЦАР, Ливия, Мали) и Беларуси, а в Подмосковье работает рекрутинговый центр "вагнеров", набирающий в РБ и Ливию наемников, которые ранее имели контракты с этой ЧВК. И якобы именно в этом центре может открыться новый набор для участия в войне в Украине. Согласно этому инсайду, еще не решено, под кем же будет ЧВК "Вагнер", однако от самого бренда "Вагнер" отходить якобы не планируют.

Интересно, но аффилированный с группой "Вагнер" Telegram-канал сообщил, что 25-летний сын Пригожина взял на себя командование ЧВК и ведет переговоры именно с Росгвардией о возвращении наемников на фронт. Также речь идет о сохранении названия ЧВК, командиров и принципов управления. Насколько Павел Пригожин в этой ситуации независимый игрок – вопрос риторический.

Сегодня с уверенностью можно сказать только то, что той ЧВК "Вагнер", какой она была при Пригожине и Уткине, мы уже не увидим. На данный момент нет ни одного лидера, который бы являлся авторитетом для всех наемников, смог бы сохранить былую структуру ЧВК, а также все ее активы, как внутренние, так и зарубежные.

Ну а если бывшие "вагнера" с новым шевроном решат рвануть на российско-украинскую войну, чтобы "срубить денег", то их тут ждет "груз-200 вы вместе". И они это прекрасно понимают.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZREVATEL и группы "Информационное сопротивление".