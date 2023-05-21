Слабоумные жгут и радуются

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В дурдоме праздник. Больные веселятся. Уничтожили "свой", как они считают, город, убили его жителей, положили на это гекатомбы трупов собственных сыновей. Зачем? Сами не знают. Но радуются.

"Освобождённый", то есть уничтоженный Бахмут – метафора будущего России. Камня на камне здесь не останется. Я не злорадствую, просто констатирую наиболее вероятные перспективы. Если ты пытаешься спалить дом соседа, не жди, что твой собственный уцелеет.

Маньяк хотел отжать у соседа квартиру. Не получилось. Тогда он просто поджог её. Стоит в дыму с чёрной от копоти, но довольной ряхой, радуется, что теперь это пепелище его, даже не задумываясь, зачем оно ему нужно, и что он с ним будет делать.

А тем временем пожар быстро переходит на его собственное жильё.