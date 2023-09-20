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Камеры пыток и сильные морозы зимой: СМИ рассказали о тюрьме, в которую Путин может бросить своих оппонентов

Иванна Шепель
Новости России
2 минуты
2,1 т.
Камеры пыток и сильные морозы зимой: СМИ рассказали о тюрьме, в которую Путин может бросить своих оппонентов

Президент РФ Владимир Путин очень обеспокоен тем, что война в Украине настроила значительное количество граждан России против него. Чтобы подавить протесты, российский диктатор собирается отправлять всех, кто ведет кампанию против него в тюрьму глубоко в холодной Сибири, где заключенных подвергают самым ужасным пыткам.

О том, в каких условиях живут заключенные в этой тюрьме, сообщили Daily Star. Как отмечается, тюрьма под названием ИК-17 расположена в 2500 милях от Москвы и зимой температура там может опускаться до -50 градусов.

Как сообщает издание, тюремные офицеры избивают заключенных и подвергают их ужасным пыткам, пока те не дадут необходимые признания. Некоторых пытают в присутствии губернатора, полковника Юрия Черемных, которого бывшие узники называют "садистом".

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Заключенных, сотрудничающих с персоналом тюрьмы, поощряют избивать сосудимых. Им приказывают ломать руки, тем, кто отказывается идти на сотрудничество. Других опускают головами вниз в грязные туалеты.

Сообщается, что эта тюрьма находится возле огромного экологически опасного алюминиевого завода "Русал", где некоторые осужденные вынуждены работать.

"Если оставить окно открытым, подоконник может почернеть за ночь", – рассказал один из заключенных о вредных выбросах от завода.

Осужденные ежедневно вынуждены вставать с постели в 5:30 утра, после чего два часа гуляют на свежем воздухе в любую погоду.

Сообщается, что правозащитные организации высказывают очень негативное мнение об этом месте. Некоторые утверждают, что заключенные имеют ограниченный доступ к душевым, и их допуск в баню возможен только один раз в неделю. В заведении нет врачей, присутствуют только медсестры. Любые стоматологические проблемы разрешаются путем удаления зубов.

Одиночная камера – стандартное наказание, по словам заключенных. Вероятно, эту камеру назначили для заключенных, классифицируемых как "террористов", то есть любого, кого задержали за пропаганду против президента Путина.

Камеры пыток и сильные морозы зимой: СМИ рассказали о тюрьме, в которую Путин может бросить своих оппонентов

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский призвал ООН не вести с Россией кулуарные переговоры. В качестве примера того, что главе РФ Владимиру Путину нельзя доверять, он привел смерть главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, за которой, вероятнее всего, и стоит российский диктатор.

Также ранее эксперт пояснил, что поставки артиллерийских боеприпасов и ракет в РСЗО из Северной Кореи российской армии не изменят расстановку сил на фронте в Украине. Даже в случае передачи оккупантам оружия из КНДР речь не будет идти о масштабных поставках.

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