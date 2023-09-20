Камеры пыток и сильные морозы зимой: СМИ рассказали о тюрьме, в которую Путин может бросить своих оппонентов

Президент РФ Владимир Путин очень обеспокоен тем, что война в Украине настроила значительное количество граждан России против него. Чтобы подавить протесты, российский диктатор собирается отправлять всех, кто ведет кампанию против него в тюрьму глубоко в холодной Сибири, где заключенных подвергают самым ужасным пыткам.

О том, в каких условиях живут заключенные в этой тюрьме, сообщили Daily Star. Как отмечается, тюрьма под названием ИК-17 расположена в 2500 милях от Москвы и зимой температура там может опускаться до -50 градусов.

Как сообщает издание, тюремные офицеры избивают заключенных и подвергают их ужасным пыткам, пока те не дадут необходимые признания. Некоторых пытают в присутствии губернатора, полковника Юрия Черемных, которого бывшие узники называют "садистом".

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Заключенных, сотрудничающих с персоналом тюрьмы, поощряют избивать сосудимых. Им приказывают ломать руки, тем, кто отказывается идти на сотрудничество. Других опускают головами вниз в грязные туалеты.

Сообщается, что эта тюрьма находится возле огромного экологически опасного алюминиевого завода "Русал", где некоторые осужденные вынуждены работать.

"Если оставить окно открытым, подоконник может почернеть за ночь", – рассказал один из заключенных о вредных выбросах от завода.

Осужденные ежедневно вынуждены вставать с постели в 5:30 утра, после чего два часа гуляют на свежем воздухе в любую погоду.

Сообщается, что правозащитные организации высказывают очень негативное мнение об этом месте. Некоторые утверждают, что заключенные имеют ограниченный доступ к душевым, и их допуск в баню возможен только один раз в неделю. В заведении нет врачей, присутствуют только медсестры. Любые стоматологические проблемы разрешаются путем удаления зубов.

Одиночная камера – стандартное наказание, по словам заключенных. Вероятно, эту камеру назначили для заключенных, классифицируемых как "террористов", то есть любого, кого задержали за пропаганду против президента Путина.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский призвал ООН не вести с Россией кулуарные переговоры. В качестве примера того, что главе РФ Владимиру Путину нельзя доверять, он привел смерть главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, за которой, вероятнее всего, и стоит российский диктатор.

Также ранее эксперт пояснил, что поставки артиллерийских боеприпасов и ракет в РСЗО из Северной Кореи российской армии не изменят расстановку сил на фронте в Украине. Даже в случае передачи оккупантам оружия из КНДР речь не будет идти о масштабных поставках.

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