'Какой из меня штурмовик?' Армянин из 'ямы' пожаловался Симоньян, что его заставили воевать за Россию и бросают на смерть. Видео

Армянин, служащий в российской оккупационной армии, пожаловался пропагандистке Маргарите Симоньян, что его заставляют воевать за Россию и отправляют на штурм как "пушечное мясо" без должной подготовки. Свое видеообращение он записал из ямы, куда его посадили из-за употребления алкоголя.

Видео дня

Видео опубликовал российский Telegram-канал "ASTRA". Уроженец Армении Айк Арутюнян имеет двойное гражданство. До армии РФ он жил с гражданской женой и ребенком в небольшом поселке в Якутии, где работал строителем.

По его словам, в российскую армию он попал после ссоры в Якутске. Айк вступил в спор с мужчиной в гражданской одежде, который оказался прокурором. Его задержали и обвинили по статье 319 УК РФ — оскорбление представителя власти и отпустили под подписку. Мужчина утверждает, что адвокаты не хотели браться за его дело.

Ранее Айк игнорировал повестки из военкомата, но, ожидая суда, все же связался с вербовщиком Минобороны. Вербовщик пообещал, что, если Айк подпишет контракт, судимость снимут. Айку сказали, что он будет служить на границе России за 200 тысяч рублей в месяц, и что контракт завершится через год.

Однако он узнал от корреспондента ASTRA, что по статье 319 УК РФ максимальное наказание – это обязательные работы, и что его контракт на самом деле бессрочен.

Айка отправили служить в 1472 полк (в/ч 95490) на границе в Белгородской области, где он получает зарплату 31 тысячу рублей. Он отметил, что за пять месяцев учебы выпустил всего четыре очереди из автомата, и на этом вся подготовка закончилась.

Недавно командование застало Айка и его товарищей за распитием алкоголя. За это его посадили в яму вблизи пограничного села Головчино и заявили, что отправят на штурм.

"Все пьют, все россияне пьют. Сами знаете. Почему именно меня, армянина за это отправляют на пушечное мясо?", – говорит мужчина на видеообращении.

Свое видеообращение он адресовал пропагандистке Маргарите Симоньян, надеясь, что та сможет ему помочь. Симоньян ранее не раз подчеркивала свое армянское происхождение в различных интервью.

"Мне 47 лет, какой из меня штурмовик? Меня не подготовили и хотят отправить – как они любят говорить – на пушечное мясо", – заявил Айк из ямы перед отправкой на штурм.

Ранее российский оккупант, дезертировавший из российской армии, рассказал о реальных потерях армии РФ. Причиной значительных потерь оккупантов, по словам дезертира, является не только профессионализм украинской армии, но и безумные приказы российских командиров, гонящих подчиненных в "мясные штурмы", а также распространенная в войсках РФ практика "обнуления" неугодных и использование заградительных отрядов.

Напомним, что в Украине ликвидировали 18-летнего оккупанта, установившего рекорд. На момент ликвидации ему только исполнилось 18. Контракт молодой захватчик подписал, чтобы избежать судимости за групповое избиение человека, а также чтобы помочь семье.