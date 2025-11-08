Как влияют систематические удары по НПЗ РФ на "танкерном фронте" – на морской экспорт нефтепродуктов (не сырой нефти) – хорошо влияют.

На "танкерному фронті" є й позитивні новини, але їх першопричина "дальнобійні санкції" України, а не якісь санкції будь-кого ще:

На Балтиці за даними нашого власного моніторингу спостерігається зниження морського експорту нафтопродуктів (ще раз уважно – це не про сиру нафту, яка займає 80-85% загального обсягу, це про нафтопродукти – дизель, бензин тощо, частка якого = 15-20%).

Танкерів з нафтопродуктами у вересні 2025 ми зафіксували 67.

Танкери нафтопродуктів у жовтні = 52. Але тут не тільки в чисельності справа, бо ці танкери бувають дуже різні за дедвейтом.

У вересні вони перевезли 2 982 031 нафтопродуктів (до речі, в серпні = 3 188 789, тобто вересень к серпню = – 200 тисяч тонн, це = – 6,5%).

У жовтні вони перевезли 2 390 950 нафтопродуктів (це = – 600 тисяч тонн, тобто = – 19,8%).

Отже, результат "дальнобійних санкцій" України за 2 останніх місяці по Балтиці = – 800 тисяч тонн.

В цілому все зрозуміло: менше нафти йде на НПЗ через втрату спроможностей, більше нафти йде на експорт в сирому вигляді.

Звичайно, нафтопродукти дорожче сирої нафти, але ж пропорції їх співвідношення в експорту кажуть, що зупинятися в "далекобійних санкціях" не можна.