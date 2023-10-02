Дуже цікава новина, тому думаю, що читачам варто це прочитати. Звісно ж, ця новина не робить погоду й не зупинить війну, але, от знаєте, інколи маленькі краплі дощу є передвісниками бурі.

На росії зростає страх та панічні настрої через будь яке згадування України. Ну, це зрозуміло, бо ж, усі ЗМІ росії 90 % свого часу приділяють Україні. Для формування образу найстрашнішого та найцинічнішого ворога росіян на росії задіяно усі ланки пропаганди.

Про кровожерливих українців росіянам розповідають 24/7. Ми вже звикли до "розіп’ятих немовлят у трусіках", з’їдених снігурів, бойових комарів та іншої біліберди, яку ЗМІ-маніпулятори вправно вкладають у вуха росіянам.

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Чесно, якби мені таке розповідали 10 років кожноденно та кожносекундно, я, напевне, теж би повірили у "бандерівців людоїдів".

Зараз пропаганда – це не просто слова. Це НЛП, задіяні прораховані тригерні схеми, імпринтинг та інші небезпечні психологічні прийоми, які не залишають у психологічно вразливої людини шансу.

Звісно ж, що пропаганда, ось така, більш схожа на сторінки "жовтої" преси, вона найбільш дієва, бо є спрямована на критичну більшість населення росії, яке не має освіти, не вміє грамотно писати, не займається самоосвітою та розвитком особистості, не читає книжок, дуже залежне від телебачення, чиєїсь думки та особистих фобій.

Населення росії, у критичній більшості, це вже генетично усвідомлені шовіністи, расисти, антисеміти та імперці. Достатньо подивитися на російських лібералів, щоб усвідомити, яке там дно, щоб зрозуміти, яка насправді на росії психологічно-духовно-освітня прірва. Тому такому населенню заходить усіляка дичина. Заряджали ж вони колись креми та банки з водою біля телевізора. Ото ж, бо!

Тому уся ця нісенітниця про "нацистів та фашистів в Україні, які в біолабораторіях вигодовують кров’ю російських немовлят бойових комарів" нормально сприймається тою частиною суспільства, яка про школу знає лише те, що в ній є парти та вчитель.

На росії досить велика кількість людей, що вірять в те, що земля плоска, завагітніти можна через поцілунок, а США скоро підуть по світу з протягнутою рукою, бо там відсутнє будь яке виробництво. Вони сліпо повторюють пропаганду, не знаючи ні історії, ні історичних постатей, ні географії. Страшно дивитися, як освіта стала зброєю, яка вбила націю.

Програми соловйова, скабєєвої, дугіна та інших пропагандистів, стала останньою краплею, яка знищила будь які мізки у головах росіян. Вірю, що колись вони понесуть заслужене покарання, як колись поніс Геббельс, бо ж діють за його інформаційною формулою "чім страшніша брехня, тим швидше в неї повірять".

На росії брехня та пропаганда вже досягли такого апогею, що все частіше брехуни у брехні виходять самі на себе.

А люди, що люди. Вони, як ото гранчак, що в нього налили, те й в ньому є. А наливають в нього здебільшого інформаційний шмурдяк та інформаційні помиї.

Росіяни, це здебільшого радянські люди, які не бачили іншого життя, а ні ж на росії, тому вірять у все оте "везде плохо, лучше жить в россии". Звісно ж, вони вірять в те, що з оусіх сторін оточені ворогами, а в середині країни їх ворог самі росіяни. Нічого це вам не нагадую? Звісно ж нагадує, це срср. Так, отой самий радянський союз, де люди жили у соціалістично-комуністичній казці, а навколо "загнивал мир". Тому й зараз, росіяни діють так, як діяли завжди: пишуть один на одного доноси, шукають ворогів, оголошують ворогами усіх, хто живе трошки краще за них.

Якби не війна з Україною, на росії зрештою все одно б почалися питання, чому росіяни живуть так погано, бо ж ононо, на Донбасі, люди живуть гарно. Чому "бандерівська" Україна процвітає, а "велична" росія ще дороги, газ та світло не провела у більшість регіонів?

Тому мати біля боку із вічного ворога, який не їсть, не спить, а мріє, як захопити дерев’яні хати без туалети без у деревні Ніжні Тузи, росії дуже вигідно. Зараз як не послухаєш ЗМІ росії у всіх бідах бідних росіян винні українці, рептілоїди, масони та інші англосакси.

Саме тому у 2022 році у путіна була шалена підтримка, бо ж він почав "сво" не просто так, а "защищая россию", бо ж кругом одні вороги, а головне, "бедные украинцы под внешним управленим", яких треба було рятувати, бо ж це "третий сорт людей".

У 2022 році більшість росіян були впевнені, що "украинцы все за россию, кроме кучки националистов", "слабая страна третього сорта". Для того, щоб ця картинка засіла у голові населення, робилося багато, це й кіно про смішних хох лов, й анекдоти, й усякі розважальні шоу, де українка стояла на панелі, а українець у шароварах та світері "бойз", щось там мурував у москві, бо не пустили у Польщу мити туалети. Звідси "Киев за три дня", а потім щось пішло не так, й "слабые украинцы, которые не будут оказывать сопротивление" врізали росіянам по зубам, яйкам та іншим болючим точкам.

За рік з "мы их сделаем и на Берлин" настрої на росії змінилися до істерії та страху від будь якої згадки про Україну. Тут важливо зробити страшне обличчя та сказати – Бу!

На росії люди істерично реагують на будь що, кольори чи символи, що нагадують про Україну. В істерику вганяють жовто-блакитні кольори, пісні, вишиванка, соняхи, маки, фільми, мультфільми.

Взимку, на новорічні свята, у Ростові через істерику громадян, довелося перефарбовувати ялинку, яка була жовто-блакитна.

Її зробили у таких кольорах не через протест чи любов до України, ні. Так склалося, що це кольори місцевої, ростовської футбольної команди. Але ялинку перефарбували пензликами, усю мішуру, гілочка до гілочки у біло-сине-червоний. Воно швидко облізло й жовто-блакитне засяяло знову.

Істерія зростала. Поліцію викликали, бо у жовто-блакиний пофарбували лавку, паркан, дитячу площадку, будинок, посадили "бандерівські" квіти.

На росії почалась ера доносів, щодо "националистической и бандеровской символики". До істерики росіян доводять жовто-блакитні дитячі іграшки, пофарбовані паркани, серветки, паперові стаканчики для кави, а більше за все робить людям нерви українська музика.

А українську музику на росії слухали й продовжують слухати. Звісно, до багатьох авторів чи виконавців можно сказати, що це ще радянські, такі, як Ротару, то її пісні внеполітики. Оце дуже люблять росіяни. "Музика, кіно, художники" вне политики, вже трошки підбішує, але з пісні слів не викинеш, саме так росіяни виправдовують свою залежність від українського музичного контенту.

В цьому місяці на Ростовщині декілька разів викликали поліцію (Таганрог, Новочеркаськ та Ростов) на свята. Люди святкували день народження та весілля під пісню "Гуляночка", яку співає автор-виконавець Андрій Данилко, більш відомий, як Вєрка Сердючка.

Росіян бісять слова пісні "ще не вмерла Україна". Боже, як називають москалі цю легковажну веселу пісню "націонал-бандеровская", "экстремистская".

Дуже потішили коментарі з Ростовщини.

"Вы еще сало запретите и украинские фамилии", "да, а еще надо запретить ростовчанам шокать и гекать"- самі цікаві.

Звісно ж, Ростовщина, гекає, шокає, любить українське сало та українські пісні, бо це теж частинка України, яку вкрали у нас, як й Кубань та Білгородщина.

Що ж, як на мене, це гарний показник "все идет по плану". Не поганий план у стратега путіна, якщо через українську застольну пісню пів росії обісралося. Це вони ще не чули "Лента за лентою" та "Червону калину". Що ж, колись послухають.