Помните во времена ссср и россии был некий юморист Задорнов? Кто не помнит, молодец, не все такие старые олды, как я, а кто помнит, напомню – мы его пережили, то и р*сню переживем!

Задорнов очень нравился публике, имел безумный успех, потому что постоянно рассказывал, какие тупые американцы, пишет Олена Степова для "Информационного сопротивления".

Далее текст на языке оригинала.

От через слово "ну, тупые" и весь зал регоче до гикавки.

Це найяскравіший та найякісніший шовінізм, який не приховувався та просто лився з центрального телебачення. Мільйони людей вірили цьому простому радянському парню, що усі американці тупі. Мільйони радянських людей щиро раділи цьому факту, мільйони радянських людей платили гроші за квиток на концерт, щоб ще раз почути "ну, тупые" й отримати екстаз та задоволення від власної значності.

Ще б пак, радянська людина – це й ж вам ого-го, а не якийсь там американець, який живе під мостом, працює на олігархів, бо ж тупий, не те що радянська людина з найкращою у світі радянською освітою.

Цей шовінізм променів з екранів, концертних майданчиків й дуже подобався населенню, яке просто мріяло знищити Америку, звільнити усіх голодних негрів й довести усьому світові, що він тупий, а радянська людина велична.

Цей сміх над "тупими" давав радянській людині дуже багато: віру в те, що в неї все гарно, впевненість, що саме вона є найважливішою одиницею життя, дарував їй легкість та душевну гармонію, бо ж це так гарно бути най-най-розумнішою серед світу тупих людей.

Приниження нації? Приниження людини? – ні, звісно ж ні, це ж просто шутка-юмор такий.

Звісно ж ці "шутки" формували у голої радянської людини стійкий образ "загниваючого заходу" та громадян США: бідні, голодні, дурні, не вміють працювати, читати, писати, вони легка здобич, легкий ворог.

З цим й жила радянська людина. У вошах, чергах, з лопухом у сраці, але з великоросійським шовінізмом у голові, який поколіннями вкорінявся так, що росіяни й не бачили нічого іншого у відносинах з людьми, як приниження інших та власне звеличення за рахунок приниження.

Естрада, кіно та гумористи на росії насправді були одним цілим прошарком пропаганди. Спотворювали образ тих, хто був небезпечний для росії чи срср. Створювали образ тим, кого "старший брат" хотів виховати у дусі приниження. Наприклад, усі українці – це були недолугі люди у шароварах, дурнуваті, довірливі, легковажні, без освіти, без гідності, без грошей. Гастарбайтери, то це або українці, або "равшан". Жінки-українки завжди були повіями, як у кіно, так й у гуморесках.

Ось вам й культура (кіно, театр, актори, співаки) без політики. Ага!

Але повернемося до Задорнова, земля йому стеклобетоном.

От все життя заробляти та дупляти у мозок людям "америкосы такие тупые", а захворіти, то їхати у клініки Європи та Америки. Ось в цьому лицемірстві увесь російський люд.

Все життя сміятися з того, що "америкосы тупые", але все життя користуватися програмним забезпеченням, ліками, авто, гаджетами, які виготовили ці "тупые", їхати до цієї країни на лікування, відпочинок, купляти там нерухомість. Це так скрепно, так по-російські.

Чого згадала Задорнова? Зараз розповім.

По росії котиться хвиля нового розводу населення від телефонних шахраїв.

Ну, – скажете ви, – й новина, в нас такого добра, з кожної зони дзвонять. Розумію, в нас теж таке є, страждають люди з деменцією, люди похилого віку. То виграш по телефону обіцяють з гарантією, то хворобу лікують, то справу з ДТП порішать у судах-міліціях.

Але, от я вам скажу, працюють українські шахраї без вогника, без експресії, бо український шахрай розуміє, що обдурити українця, це ще треба натрапити на слабку ланку. В більшості випадків українці тролять шахраїв "ой, не чує баба", або починають розмову старим вуркаганським вітанням "вечір в хату, часік в радість, чефір в сладість".

На росії – а ми пам’ятаємо, що за версією Задорнова там живуть виключно розумахи, – телефонні шахраї:

– змусили жінку не тільки перевести їм кошти, а й підірвати себе петардою, вставивши її у попу;

– змусили жінку не тільки перевести їм кошти , а й набити тату "ЛГБТ" та прапор спільноти;

– змусили родину не тільки перерахувати їм гроші, а й надіслати фото ню;

– змусили родину не тільки перевести їм кошти, а й 3 години стояти голими у воді…

Цей перелік дуже великий. Міняються герої, чоловіки, жінки, звісно ж пенсіонери, куди без вразливої категорії. Але на росії шахраї не тільки виманюють у людей гроші, а й публічно принижують їх, змушуючи виконувати дивні й хайпові речі.

У Ростовській області телефонні шахраї змусили пенсіонерку віддати їм понад 1 млн. рублів, а потім підпалити будинок поліції.

Трагічний інцидент трапився 11 березня, у місті Таганрозі, Ростовщина. Під час спроби підпалити будівлю міського спецприймача МВС затримали 76-річну городянку. Співробітники закладу швидко загасили вогонь. Обійшлося без жертв.

У ході розслідування з’ясувалося, що жінка діяла за вказівкою невідомих, які зв’язалися з нею по телефону. За її словами, днями їй зателефонував нібито співробітник телефонної компанії та заявив про блокування її номера — нібито ним користуються шахраї для незаконних банківських операцій.

Шахрай переконав жінку надати йому всі свої дані. Пізніше з пенсіонеркою зв’язався вже лжеспівробітник банку з повідомленням про блокування її рахунку. Для вирішення проблеми він поєднав її з нібито працівником Росфінмоніторингу. Останній повідомив, що проводиться "спецоперація" з упіймання шахраїв і жінка має допомогти правоохоронцям зловити злочинців. Далі з нею зв’язався нібито слідчий і попросив спочатку переказати всі гроші на "безпечний рахунок". Таганроженка перевела 1100000 рублів, які відкладала на покупку квартири.

Після цього зловмисники переконали жінку, що для упіймання злочинців, які діють у змові зі співробітниками поліції, їй необхідно підпалити житловий будинок і будівлю спецприймача міської поліції. Перший підпал – тренувальний – вона здійснила 8 березня, а за кілька днів "атакувала" будівлю відомства. Наразі на пенсіонерку завели кримінальну справу за "навмисне пошкодження майна". Вона перебуває під підпискою про невиїзд. На телефонних шахраїв порушено кримінальну справу за шахрайство.

Але це ще не все.

Шахраї переконали мешканку російського Можайська підпалити військкомат. Невідомі зателефонували жінці та представилися працівниками банку, повідомивши жінку про те, що якийсь чоловік хоче взяти на неї кредит. Щоб зупинити шахрая, необхідно приїхати на вулицю Фрунзе та оббризкати приміщення рідиною для розпалу скла. Таким чином, охочий взяти на неї кредит чоловік зможе вийти з приміщення.

Постраждала була інструкціями невідомих. В результаті військомату, які були трошки здивовані візитом жінки, нажаль швидко ліквідували спалах. У мешканки Можайська вилучили чотири пляшки із горючою рідиною. Стосовно росіянки порушили кримінальну справу за статтею про умисне знищення чи пошкодження майна.

З підпалами військомату за вимоги "банку" для врятування своїх заощаджень, на росії вже затримано понад 20 осіб. Бо це нова гра, в неї тільки почали грати з росіянами.

Ось це мої куміри! От заради цих хлопців я й Задорнова згадала, й навіть статтю вирішила написати. Бо що я можу сказати – молодці!

Підказую теми "для збереження коштів передати координати російської військової частини в СБУ", "вбити російського військового", "підпалити нафтобазу", "підірвати газогін", "кинути дріжджі у туалет міської влади", ой, най буде.

У 2022 року зі спробами обману телефоном або інтернетом зіткнулися 83 відсотки росіян. На соціальну інженерію припадає 90 відсотків усіх фінансових злочинів, причому 94 відсотки з них – це телефонне шахрайство. Це вражає. Це ось той відсоток людей, які на росії не мають критичного мислення, та завдяки яким путін буде продовжувати війну, бо ж вони вірять абсолютно у все.

За даними експертів у галузі кібербезпеки, обсяг шахрайства на росії на сьогодні оцінюється у суму від 55 до 150 мільярдів рублів на рік. Ось би ці гроші та на ЗСУ! Як санкції!

То от чого я за Задорнова згадала, зрозуміли? Мільйони росіян так мліли, так зловтішалися від "ну, тупые америкосы", що прогавили найважливіше, свою особисту тупість.

На росії вже волають про "руку Украины", запевняючи, що усі телефонні шахраї з України. Цим росіяни ще більше себе підставили, бо якось це не в’яжеться з пропагандою про недолугого та неписьменного українця в шароварах. А ще більше це не в’яжеться з образом самого росіянина, "найрозумнішої" істоти на планеті.

Й ось ці мільйони росіян, які за вказівкою шахраїв знімають труси й стоять голі у річці, щоб зберегти свої гроші на таємному рахунку спецоперації, голосують за путіна, вірять у "сво", мріють "ядеркой по Америке", вірять розіп’ятим хлопчикам, у світле путінське майбутнє, у заговори масонів та рептілоїдів, пласку землю та інше. Бо ж поки вони смоктали солодку цукерку пропаганди про велич, нано-технології та російське імперство, їм висмоктали мізки й поклали у голову стару радянську газету, яку хтось вже використав у вбиральні.