Блог | Сергей Романов: Как сын-гей помогает Соловьеву защищать традиционные ценности

Мы, конечно, вправе осуждать сына главного пропагандона: марширует по подиумам, а не по Донбассу, получает паек во рту, а не в роте, проводит боевое слаживание в тесном контакте по закоулкам враждебного Лондона. Принимает членов западных развратников, подготовленных Западом в свой тыл и другие места: и спереди, и сзади.

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За ценой, как водится, не постоит. А еще даже и полежит. С врагом – хоть в постель.

Злостные прихлебатели подхватили шуточки различной степени скабрезности. Да так, что заставили папашу отвернуться от отпрыска. Потом, правда, главный пропагандон перешел из стадии отрицания в стадию принятия. Сын то мой, но не мой.

Конечно же, Соловьев-младший с характерным прозвищем "Блонди" вербовал других юношей на войну против бездуховной Украины, возглавляемой брюнетом Зеленским. Вот он, новый акт финальной битвы между Добром и Злом, Светом и Тьмой.

Гееборец Соловьев-старший сына нарекает "молодым красивым парнем", а "ципсошным тварям" почему-то "завидно". Даниил, к тому же, "богобоязненный" режиссер фильмов о православиии. Такая вот гей-голгофа у парня.

Любящий отец любящего и других мужчин тоже сына не бросит. Мы готовы подсказать Владимиру Рудольфовичу стратегию защиты – за обещание не расплачиваться за услуги натурой.

А все потому что россиянам, в общем-то, и не была присуща гомофобия. Отдельные ее элементы и эксцессы использовались в качестве "заменителей" уголовных статей политического характера. А даже когда мужеложство каралось по закону — оставались вопросы относительно правоприменения. Как, например, проводить следственные эксперименты для доказательства половой связи между мужчинами. Между женщинами – того труднее. А вдруг следователям-мужчинам понравится.

Соловьев всего лишь добросовестный продолжатель дела истинных скреп. Не тех, на которые опирались Мизулина и Милонов. Тем очень нравилось в спайке с американскими консервативными организациями. Именно они и подсказали России путь к государственной гомофобии. Но даже западные гееборцы предпочли отвернуться от РФ после Крымнаша – мы то геев не любим, но педерастов – еще больше.

Не забываем, что опричнина во времена террористического государства (какова связь времен, а?) Ивана Грозного для самих опричников, как ни парадоксально, была настоящей вольницей.

Мужеложничали в домах опричников светские слуги государевы с криками "Гойда!" (привет Охлобыстину), мужеложничали в церквях (и снова привет Охлобыстину). И вполне логично — закрытые мужские сообщества. Тогдашние московиты-россияне, чтобы не погрязнуть во грехе разврата до замужества, падали в лоно греха мужеложства.

Так что гомосемейной чете Соловьева остается только пользоваться возможностью и пропагандировать истинные ценности среди солдат российской армии. Духовная и телесная любовь к товарищу должна воистину сплотить российскую армию на фоне общего разброда и шатания.

А главному российскому пропагандисту, который очень любит зазывать на фронт молодежь, больше не придется оправдываться за то, что его сыновья не там.

Это и есть та самая настоящая работа Соловьевых ртом – все для фронта, все для победы. Владимир Рудольфович им работает в теплой московской студии, Даниил Владимирович – в лондонском гей-клубе.