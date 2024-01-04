Тот факт, что Путин действительно обеспокоен своим имиджем в глазах, одновременно, своего избирателя и зарубежной публики может показаться достаточно странным. Ведь всем очевидно, что Путин переизберется на новый срок, а выборы - не более чем шоу для внутренней аудитории. О внешней нечего и говорить, имиджевый удар его не остановил от вторжения в Украину и от многочисленных совершенных там военных преступлений. Тем не менее, Путин лично готов участвовать в этом шоу, зарабатывая себе очки легитимности, занимаясь самопиаром даже перед лидерами, сравнительно, дружественных стран. Чего только стоит саммит лидеров стран ЕАЭС, который прошел в Санкт-Петербурге в конце декабря.

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Именно к этому саммиту Путин попридержал взятие Марьинки. Российские военкоры отсняли репортажи с флагом над руинами города, брали интервью с солдатами российской армии еще вначале декабря. Но МО РФ не подтверждало взятие населенного пункта. До саммита ЕАЭС. После пленарного заседания, Путин направился на Северную верфь, где торжественно поднял флаг на двух новых кораблях: одном тральщике и одном фрегате - носителе гиперзвуковых ракет Циркон. Очередной страшилкой для Запада. Как раз на борту фрегата, Шойгу и доложил плешивому о взятии российской армией Марьинки. Путин выступил этаким полководцем-триумфатором, подняв знамена на мощных боевых кораблях и "приняв капитуляцию" крепости ВСУ. После чего он вернулся на саммит к началу торжественного предновогоднего ужина за одним столом с Лукашенко, Токаевым, Пашиняном и Жапаровым.

Приоритетной на внутреннюю аудиторию, Путин и его политологи в Кремле выбрали повестку консервативную: борьба с ЛГБТ, традиционные ценности. Даже 2024 год в России объявили годом семьи. Но такая повестка не уникальна для России и вторит популярному на Западе консерватизму в его современной интерпретации. Более того, как раз очень многие правые консерваторы на Западе, в тех же США, видят в Путине настоящего христианского лидера, стоящего на защите белых. Нарратив, имеющий мало общего с реальностью и его тщательно закладывали в свое время агенты российского влияния в западных странах. Как раз, за счет проведения правой и антилиберальной внутренней политики, Путин может добиться еще большего одобрения у такой западной аудитории. Те же Трамп, Орбан, Фицо - представители такого склада правых консерваторов, симпатизирующих Кремлю. Пиарясь борьбой с ЛГБТ, абортами и вечеринками Ивлеевой, Путин зарабатывает все более позитивный имидж в глазах политиков вроде Трампа и Орбана, становится одним из них в идейном отношении.

И это достаточно опасная игра Кремля на внешнюю аудиторию. За шумом его поклонников, холуев на довольствии и прочих полезных идиотов, всё сложнее будет расслышать голоса о преступлениях Кремля в различных странах мира, в Украине, в начале этой войны и огромном количестве смертей и разрушений, которые с собой принесла Россия и путинский режим, не спешащий слазить со своего престола.