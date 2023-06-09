Развязанная Владимиром Путиным война полноценно пришла на территорию России. Речь идет не только о прорывах отдельных диверсионных групп в приграничные районы, но и о регулярных обстрелах российских городов. 30 мая состоялся самый массированный налет беспилотников на Москву. Министерство обороны России заявило, что всего было запущено восемь дронов, три из которых упали на жилые территории, пишет Jamestown Foundation.

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Уже несколько дней продолжаются обстрелы приграничного города Шебекино в Белгородской области. По информации СМИ, в городе постоянно разрываются снаряды и возникают пожары, а также наблюдаются проблемы с электричеством и водой. Российские власти вынуждены были начать эвакуацию населения из Шебекино в другие населенные пункты. Ежедневным обстрелам подвергаются и другие приграничные районы, в результате чего появляются жертвы среди мирных жителей.

В то время, как риторика главных российских силовиков становится все более яростной и угрожающей, а военные вопреки очевидности убеждают население в том, что "спецоперация" проходит успешно, пропагандисты пытаются хвалиться тем, что "паники среди российского населения не наблюдается". По их словам, Запад разочарован тем, что россияне "смогли сохранить хладнокровие".

Лояльные Кремлю социологи полагают, что причины относительного спокойствия населения кроются в вере в российское ПВО и убеждении, что атаки носят единичный характер, а также в привычке "не акцентировать внимание" на атаках. Правда, даже они признают, что "обеспокоенность по поводу происходящего все-таки чувствуется" и прогнозируют "ситуативное увеличение тревоги" при сохранении в целом "стабильного общественного фона".

Независимые российские политологи согласны с тем, что массовой паники среди россиян пока не чувствуется, однако связывают это не с "верой в ПВО", а с отсутствием эмпатии. Так, известный российский политический обозреватель Владимир Пастухов отмечает, что большинство россиян из регионов, не охваченных непосредственно войной, реагирует на обстрелы российских городов точно так же, как все эти месяцы реагировало на обстрелы украинских – с полным равнодушием и отсутствием сострадания.

С ним солидарен другой обозреватель, Иван Преображенский, отмечающий среди россиян не только равнодушие, но и злорадство по отношению к пострадавшим. По его словам, оно особенно проявилось со стороны россиян из прифронтовых областей в отношении "сытых" москвичей, затем – со стороны жителей Московской области в отношении жителей столицы и, наконец, со стороны большинства россиян в отношении богатых жителей Рублевки.

Как бы то ни было, пропасть между регионами, страдающими от войны, и "благополучными" областями увеличивается с каждым днем. Как сообщают независимые журналисты, Шебекино уже несколько дней находится под массированными обстрелами, разрушения в городе очень велики, а местным жителям приходится пережидать атаки в подвалах. При этом жители возмущены тем, что Кремль и федеральные СМИ игнорируют происходящее.

В начале июня, когда въезд в город был закрыт, а эвакуация приняла массовый характер, информационная блокада была пробита, и о происходящем в Шебекино начали сообщать федеральные СМИ. Однако даже они полностью не отражают происходящее в городе. Если посмотреть крупнейший городской Телеграм-канал "Шепот Шебекино", видно, что все новости города по состоянию на конец мая – начало июня носят исключительно фронтовой характер. Они касаются порядка проведения эвакуации, защиты от мародеров, правил поведения по обстреле, ограничений передвижения и так далее. Это резко контрастирует с информацией из "мирных" городов, которые продолжают жить своей обычной жизнью.

Подобная предельная атомизация общества, с одной стороны, препятствует "сплочению вокруг флага", которого так надеется добиться Кремль, но с другой стороны, действительно, снижает уровень паники среди населения. Однако даже на этом фоне можно заметить рост недоверия населения по отношению к власти. Показательно, что такое недовольство можно встретить и в радикально-патриотических пабликах, к примеру, в комментариях под так называемыми "Сводками СВО", которые, как правило, просматривают наиболее политизированные сторонники войны.

Вполне логично, что среди комментаторов сводок встречается немало сторонников "жесткого ответа" Украине, но в то же время растет количество жалоб на то, что "люди продолжают страдать", а власти ничего не делают для того, чтобы их защитить. Похожие настроения можно заметить и в комментариях читателей на сайте "Военное обозрение" – с резкими высказываниями в адрес армии, "безответственности и некомпетентности" властей и прямых жалоб на то, что "нынешняя барыжная власть неспособна защищать страну".

Подобная реакция выглядит вполне естественной, учитывая, что путинский режим долгие годы делал ставку на инфантилизм российского большинства и его склонность делегировать властям право принимать любые решения. Прокремлевские социологи сами отмечают, что "социум склонен делегировать не только полномочия, но и ответственность за происходящее руководству страны". В таком случае не стоит удивляться, что население возлагает ответственность за обстрелы российских городов не только на Украину, как того хочет пропаганда, но и на собственные власти.

Подобным настроениям способствуют и регулярные разоблачения Евгения Пригожина, беспощадно критикующего коррупцию и некомпетентность военного командования. Пока что создатель ЧВК "Вагнера" старается избегать прямых упреков в адрес "верховного главнокомандующего", однако, если сегодняшние тенденции продолжатся, такие упреки рано или поздно возникнут как у радикально-патриотического сегмента общества, так и у аполитичного большинства.