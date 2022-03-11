Через 20 лет бесславно закончился проект по встраиванию российской псевдоэлиты в британский высший свет. Абрамович, конечно, не только на свои деньги "встраивался", наверняка присутствовали и "общаковые" средства, однако конец был предсказуемым еще несколько месяцев назад.

Красивое. Это наши деньги. Даже не наши. Это деньги тех, кто погиб и умер от голода в Великую Отечественную, деньги тех, кто умер страшной смертью на стройках ГУЛАГа. И наша элита присвоила эти ресурсы в воровских залоговых аукционах, и вывела их на Запад. А теперь эти деньги забрали на благо Западных народов. Потому что наша элита развязала эту войну.

Вот так наша элита ненавидит наш народ. Впрочем. Мы это и так всегда знали.

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А теперь у нашей страны следующие сценарии развития:

1)Наиболее оптимистичный:

Северная Корея

Китай очень доволен, Западу тоже норм

2)Наименее оптимистичный:

Ядерная война и взаимное уничтожение центров Западной цивилизации

Китай в целом доволен, но китайцы тоже любят своих детей и вряд ли они совсем ничего не почувствуют, увидев такое зрелище в прямом эфире. Впрочем, они и раньше не были высокого мнения об умственных способностях белых людей.

3) Просто херовый:

Бесславный конец режима и введение Западной колониальной администрации, относящейся к людям, живущим здесь, как к скоту, с окончательным превращением России в ресурсную пустошь и пространства для любых, самых разных экспериментов. От социальных до биологических.

Впрочем, обычные люди не почувствуют никаких изменений. Эти относились к ним, как к скоту, и те будут относиться к ним так же.

Китай будет не очень доволен. Запад наоборот. Ну и дальше они повоюют за земли, которые принадлежали нашим предкам и которые наша элита так позорно предала. Да и все мы…