Как развалить российскую империю и лишить 'обезьяну' ядерной 'гранаты': Форум свободных государств пост-России принял важный документ

В Лондоне и Париже в течение 12 – 14 октября проходил VIII Форум свободных народов пост-России. Участники мероприятия подписали важный документ – Пакт о полной денуклеаризации независимых государств, которые появятся на месте РФ.

Платформа посвящена поискам путей деколонизации РФ. Ее цель – чтобы на месте российской империи, ведущей захватническую войну против Украины, возникло 41 независимое государство. О том, как прошел VIII Форум свободных народов пост-России, сообщили на Facebook платформы.

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14 октября в Париже участники Форума приняли Декларацию о необходимости полной денуклеаризации территории путинской империи. Кроме того, представители регионов подтвердили, что создание независимых государств будет проходить по существующим границам областей и автономий. Никакого передела территорий не планируется (как бы ни были в Кремле несправедливо начертаны линии границ в прежние эпохи).

Это очень важное решение. Ведь две ключевые "страшилки", которыми постоянно пугают Запад москвоцентристы – распад России непременно приведет к "расползанию" ядерного оружия и масштабной усобице.

Это пропаганда московских империалистов, которые не хотят лишать своего родного города статуса метрополии (на самом деле столицы колониального государства). Ведь тогда Москва перестанет быть распределительным центром, контролирующим все ресурсы и распределяющим назначением наместников "на кормление" в бесправные провинции.

Относительно ядерного оружия сторонники создания на территории пост-России независимых государств не претендуют на владение атомными бомбами и не собираются вести войны с соседями.

На VIII Форуме свободных народов пост-России подписано "Zero Nuclear Weapons PostRussia Pact".

Участники собрания подписали "Построссийский пакт об отсутствии ядерного оружия" – Zero Nuclear Weapons PostRussia Pact.

Это соглашение в форме меморандума-декларации об автоматическом, полном и немедленном отказе от всего ядерного вооружения (и других видов оружия массового уничтожения) всех будущих независимых государств, которые появятся на месте РФ.

"Для того чтобы остановить распространение ядерного оружия и максимально уменьшить угрозу ядерной войны, необходимо, чтобы на территории имперской Московии (ныне террористического государства под названием "Российская Федерация") появились новые, независимые государства. Сегодня РФ является основным источником распространения ядерного оружия и опасностью и рисками, связанными с этим", – говорится в опубликованном документе.

Далее отмечается, что новые независимые государства, которые появятся на построссийском пространстве, в результате освобождения от столетий оккупации имперской Московией, "станут на 100% безъядерными, обеспечивая мирную денуклеаризацию всей Северной Евразии и Восточной Азии".

Пакт освобождения от ядерного вооружения является итоговым документом 8-го Форума, который проходил 12-14 октября в Лондоне и Париже.

Следующий 9-й форум свободных государств пост-России состоится в Берлине и Риме в первой половине декабря.