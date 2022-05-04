Путин – главная угроза существования всему миру и человечеству. Путин и его ОПГ представляют потенциальную угрозу существования всего человечества по применению ядерного оружия и иных видов оружия массового поражения. И иных, больших угроз и зол для всего мира и человечества, сейчас не существует.

Планирование и ведение Москвой четвертой мировой гибридной войны против Запада, подготовка к большой конвенциональной вооруженной войне в Европе, является основной неотъемлемой частью российской внутренней и внешней политики. Путин превратил государство в орудие совершения своих особо тяжких международных преступлений, а в самой России и в зонах российской оккупации установил фашистский режим, официально называемый ныне – рашизм.

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Сам факт ведения Путиным в 4-й мировой гибридной войны и возникновение у него ощущения поражения в этой войне повышают вероятность применения Москвой оружия массового поражения, и в частности ядерного оружия, что обосновывает необходимость физической ликвидации Путина ради спасения всего человечества.

В "Обзоре ядерной политики США" от 28 марта 2022 года отмечается: "Соединенные Штаты будут рассматривать возможность применения ядерного оружия только в экстремальных обстоятельствах для защиты жизненно важных интересов Соединенных Штатов или их союзников и партнеров".

В число союзников США, входят страны-члены НАТО и страны, обладающие статусом Основного военного союзника США вне НАТО (ОСВН).

До этого, 12 июня 2020 года, Североатлантический совет присвоил Украине статус партнера НАТО с расширенными возможностями. В контексте этого Статута, Украина является партнером США. Поэтому положения новой ядерной программы США касаются и возможности применения США ядерного оружия для защиты жизненно важных интересов Украины.

На США, Великобританию, Францию и Китай как на постоянных членов Совета Безопасности ООН возлагается главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о действиях Великобритании в отношении намерений Путина уничтожать граждан Украины оружием массового поражения: "В случае применения оружия массового поражения Великобритания оставляет за собой право самостоятельно, не консультируясь с другими странами НАТО, нанести удар в ответ".

Ядерное, химическое и бактериологическое оружие являются оружием массового поражения, его использование имеет международное трансграничное значение.

Так, например, использование ядерного оружия в Украине вполне может повлечь выпадение радиоактивных осадков в странах НАТО, или в Китае, либо иных негативных последствий, связанных с его использованием, – существенное повышение радиационного фона и пр. Из-за применения ядерного оружия в Украине, могут выпасть радиоактивные осадки в одной из стран НАТО, или в Китае, что может повлечь гибель тысяч людей от лучевой болезни.

Следовательно, США вправе и обязаны применить против Москвы ядерное оружие в случае, если Москва применит против Украины любой из видов оружия массового поражения и не только ядерного.

Также США вправе и обязаны применить против Москвы ядерное оружие в случае, если последствия применения оружия массового поражения в Украине негативно отразятся на одной из стран-членов НАТО.

Применить ядерное оружие против Москвы вправе и Китай в случае, если применение Москвой ядерного оружия против иных стран причинит вред Китаю.

Кроме того, Путин и его окружение должны быть превентивно уничтожены еще на стадии подготовки к ядерному удару или продолжения совершенствования ядерных вооружений.

Когда агрессор начинает на весь мир публично угрожать применением ядерного оружия, без каких-либо внутриполитических и внешнеполитических причин для необходимости его применения, он немедленно привлекает к себе внимание всех ведущих разведок мира. Такой агрессор рассматривается как потенциальная угроза для всего мира и всех стран, вне зависимости от их политических режимов и отношений к самому агрессору. Агрессор становится в чем-то похожим, в худшем смысле понимания, на главного персонажа произведения "Как управлять вселенной не привлекая внимание санитаров".

В последние годы из-за систематического ядерного шантажа со стороны Путина и его ОПГ ведущие ядерные державы стали проявлять растущий интерес к взрывателям бункеров малой мощности. Это оружие практически не производит радиоактивных осадков, загрязняющих окружающую среду.

Таковым противобункерным оружием, является последняя модель американской ядерной бомбы B61, разрабатываемая с 2019 года, имеющая мощность от 0,3 до 50 килотонн – всего лишь часть мощности обычного ядерного оружия. Для обхода системы противоракетной обороны эта ядерная бомба может быть доставлена к объекту поражения гиперзвуковой ракетой. Это оружие обладает огромной проникающей силой.

Один из путинских бункеров, находящийся в уральских горах, зарыт на глубину 300 метров. Как стратегическое, так и тактическое ядерное оружие, даже самый малый его боезаряд, может быть применено только на основании решения Путина. Каждый ядерный боеприпас хранится в специальном контейнере.

Специальные контейнеры с ядерными боеприпасами хранятся на специальных военных "ядерных" складах. Чтобы извлечь ядерный боеприпас из специального контейнера для его последующего использования, необходимо ввести в контейнер специальный код, который хранится в "ядерном чемоданчике" Путина.

Разведки США, Великобритании, Китая и некоторых иных стран, постоянно отслеживают местонахождение Путина в режиме 24/7.

Так в частности, космическая разведка США при помощи спутников-шпионов может отслеживать условия размещения и перемещение ядерных боеприпасов на всей территории России в режиме реального времени.

С учетом логистики, как минимум, с момента принятия Путиным решения об использовании на территории Украины тактического ядерного оружия (ЯО) и до его применения может пройти от 24 до 48 и более часов.

США будут обладать информацией о намерении Путина использовать на территории Украины тактическое ядерное оружие, вероятно еще до отдачи им официальной соответствующей команды. Стало быть, данной информацией будут обладать Украина и союзники США.

Перед принятием официального решения о применении тактического ЯО, Путин вместе со своими любовницами — Кабаевой, Кривоногих и пр. и детьми, а также с Патрушевым, Шойгу, Герасимовым будет находиться в одном из своих подземных бункеров.

После получения информации о принятии решения о применении ЯО, равно как и иных видов оружия массового поражения, против Украины и (или) других стран, Путин должен быть незамедлительно уничтожен в своем бункере.

Путин может быть уничтожен путем нанесения массированного ракетно-ядерного удара гиперзвуковыми оперативно-тактическими ракетами, выпущенными как со стратегического бомбардировщика невидимки для российского ПРО и ПВО, так и из космического корабля.

Удар из космоса более предпочтителен.

Космические корабли США могут быть невидимы для российской космической разведки, блокировать работу российских спутников, или вообще выводить их из строя, вплоть до полного уничтожения.

У России гораздо хуже военные спутники-шпионы, спутники дистанционного зондирования земли, их разрешающая способность весьма низка, в связи с чем, не в каждом случае, они технически могут распознать и зафиксировать иные космические аппараты. К тому же, при необходимости спутники противника могут быть выведены из строя, как полностью, так и частично, военно-космическими силами США.

Космический корабль, укомплектованный примерно 30 оперативно-тактическими гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "воздух-поверхность", начиненными противобункерными ядерными бомбами с малым ядерным зарядом, пройдет околоземную орбиту и поднимется на высоту в космос, примерно от 500 до 600 километров.

Затем в экзосфере из космического корабля по путинскому бункеру выпускается от 12 до 30 гиперзвуковых аэробаллистических ракет.

За счет малой плотности различных частиц в космическом пространстве, расстояние от 500 до 600 километров и силы гравитации, ракета при подлете к объекту поражения достигает максимальной гиперзвуковой скорости. Такую скорость ракета физически не в состоянии развить при запуске в атмосфере или в стратосфере на высотах от 0 до 50 километров.

В экзосфере весьма малая плотность различных частиц, практически нулевая гравитация, что обеспечивает идеальные условия для разгона баллистической ракеты до максимально возможной скорости.

Высокая температура воздуха в термосфере не страшна ракетам, поскольку из-за сильной разреженности воздуха он практически не взаимодействует с корпусами ракет. Плотности воздуха недостаточно чтобы нагреть летящие с огромной гиперзвуковой скоростью аэробаллистические ракеты, поскольку количество молекул незначительно и частота их столкновений с корпусами ракет, несущественна, а стало быть, не образует возникновение тепловой энергии. По этой причине отсутствуют условия для дополнительного торможения ракеты и благодаря усилению гравитации земли, приближение ракеты к плотным слоям атмосферы увеличивает ее скорость.

Перед вхождением в плотные слои атмосферы, скорость ракет превышает 29 тыс., км/час или 7,9 км/секунду. Таким образом, ракеты проходят плотные слои атмосферы не более чем за три минуты. За это время они могут нагреваться до температуры около 2000 градусов, их металлический тугоплавкий корпус нагревается до свечения, но для них это некритическая температура.

На таких скоростях, российские системы ПРО и ПВО не имеют технических возможностей уничтожить данные ракеты до их подлета к цели.

Счастливцы, которым судьба представит шанс увидеть полет ракет к путинскому бункеру, особенно, если его уничтожение произойдет ночью, увидят в небе яркие летящие светящиеся звездочки и длинные полосы от них, как хвосты от метеоритов.

Поэтому до охраняющих Путина сотрудников ФСО необходимо донести следующую объективную истину: "Лучше ликвидировать Путина до того, как он отдаст официальный приказ о применении даже тактического ядерного оружия, чем быть ликвидированными вместе с ним в подземном бункере в ходе ответного ядерного удара".

Дело даже не в том, что охраняющие Путина сотрудники ФСО могут сжалиться над будущими сотнями тысяч, а возможно и миллионами жертв, они могут иметь демократические взгляды, являться сторонниками Украины, и прочих стран. Они могут быть еще большими российскими империалистами и рашистами, чем сам Путин. Дело именно в их дальнейшем физическом выживании, поскольку после начала даже малой ядерной войны по инициативе Путина они с высокой долей вероятности будут уничтожены вместе с ним.

Они сами явно не подписывались на то, чтобы бесславно умереть за то, чтобы нагадить Западу и прочим путинским воображаемым врагам.

В общей части уголовных кодексов всех стран мира присутствует норма, именуемая как "крайняя необходимость", закрепляющая действие важнейшего принципа: "Не является преступлением такое уголовно-наказуемое деяние, которое своим совершением предотвращает совершение большего преступления".

Так лучше уничтожить одного подонка, его обслугу и близкое окружение, чем ждать пока этот подонок уничтожит еще сотни тысяч, а возможно и миллионы людей.

При этом необходимо отметить, что, несмотря на физическую ликвидацию, Путин, безусловно, должен быть посмертно осужден на грядущем международном трибунале по бывшему СССР.

Российская агрессия, в широком смысле этого слова, против Украины завершится только после вступления в законную силу обвинительного приговора международного уголовного суда в отношении Путина и членов его ОПГ (организованной преступной группировки), по фактам развязывания ими преступной агрессивной войны, аннексии Крыма и оккупации части Донбасса. И только после вступления в законную силу обвинительного приговора международного уголовного суда в отношении Путина и членов его ОПГ. Другого финала окончания российской военной агрессии нет, не было и не будет. Все это надо понять, признать и осознать как данность.

После Путина, буквально в течение нескольких дней обрушится его "долгое государство", которое он строил на протяжении последних 22-х лет. Русский рейх будет разрушен!

Россия или построссийское пространство то, что возникнет, с высокой долей вероятности, должно быть взято под настоящее внешнее управление. Необходимо провести дефашизацию, деимпериализацию и депутинизацию россиян, провести суды над всеми международными государственными и военными преступниками. Война не окончена, пока не осужден последний военный преступник.