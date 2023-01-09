''Кадыровцы снова постарались?'' В Мурманской области нашли повешенным российского военного. Фото

В России продолжается волна суицидов среди мобилизованных граждан. Очередного российского военного нашли повешенным в Мурманской области.

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Об этом OBOZREVATEL рассказали собственные источники. В частности, тело оккупанта из путинской армии было в подъезде административного здания.

Это здание находится недалеко от места базирования "мобиков" из Мурманской области воинской части 34667.

Отметим, что 4 января в солдатском бараке квазиреспублики "ЛНР" обнаружили повешенное тело россиянина, мобилизованного на войну с Украиной. Рядом с ним была найдена записка, согласно которой был совершен суицид, а не убийство. В своей смерти оккупант просит обвинять батальон "Ахмат", которым руководит чеченский лидер Рамзан Кадыров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поселке Порошино Свердловской области (РФ) покончил с собой мобилизованный в российскую армию. Мужчина совершил самоубийство в столовой учебного центра в/ч 31612 ВС РФ.

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