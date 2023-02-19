Кадыров размечтался о создании собственной ЧВК и конкуренции с Пригожиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров расхвалил наемников ЧВК "Вагнер", которые участвуют в войне против Украины. Он также заявил о планах создать собственную частную военную компанию.

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Об этом Кадыров написал в соцсетях. Глава Чечни отметил, что "при завершении работы на госслужбе" хочет составить конкуренцию" владельцу "Вагнера", "дорогому брату" Евгению Пригожину.

В хвалебном посте Кадыров заявил, что не перестает радоваться успехам вагнеровцев на фронте, однако умолчал о больших потерях ЧВК.

По словам главы Чечни, штурмовые отряды "Вагнера" берут на себя "чрезвычайно тяжелую часть работы".

Кадыров добавил, что ЧВК в России якобы "нужны и необходимы".

"Поэтому я всерьез планирую при завершении работы на госслужбе составить конкуренцию нашему дорогому брату Евгению Пригожину и создать частную военную компанию. Думаю, что все получится", – заявил Кадыров.

Как сообщал OBOZREVATEL, аналитики ISW отметили, что Пригожин начал "информационное контрнаступление" против военного командования РФ в ответ на запрет вербовать заключенных.

Он ищет поддержки у ультранационалистических фигур, таких как глава Чечни Рамзан Кадыров или российские пропагандисты, которые могут помочь ему вернуть авторитет.

А сами наемники "Вагнера" жалуются, что минобороны РФ отрезало их от поставок боеприпасов, из-за чего они несут большие потери.

По мнению экспертов, командование РФ старается уменьшить роль ЧВК в войне и постепенно заменяет ее регулярными войсками.