Из-за санкций и инфляции в России рухнул рынок недвижимости: квартиры никто не покупает, стройки останавливаются

В России "штормит" рынок недвижимости. Из-за безумных финансовых трат на войну, а также из-за международных санкций и инфляции Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 21%. В результате проценты по ипотечным кредитам в банках подскочили в лучшем случае до 25%, а в крупных финансовых учреждениях и вовсе до 40% и выше. Кроме того, из-за нехватки денег российское правительство свернуло льготную ипотеку. Россияне прекратили покупать недвижимость.

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40% за ипотечный кредит

В России серьезные проблемы с рынком недвижимости. Центробанк в конце октября поднял ключевую ставку с 19 до 21%. Российский бизнес был в шоке, многие говорили, что теперь они не смогут брать кредиты в банках на свое развитие.

Но одним из первых пострадал как раз рынок недвижимости. Теперь россияне не могут позволить себе покупать ипотечное жилье при таких процентах. Ведь реально в банках теперь ипотечный кредит можно взять в лучшем случае под 25-26%. Но в ТОП-20 крупных финансовых учреждениях их уже выдают под 40-43%.

При том, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина пригрозила еще одним повышением ставки в конце года. И все это благодаря огромным тратам России на войну в Украине, а также международным санкциям. Из-за этого в РФ быстрыми темпами растет инфляция, хотя власти и пытаются скрыть свои проблемы.

Новостройки лежат

Только в октябре на 67% уменьшилось ипотечное кредитование, фактически россияне перестали брать деньги в долг у банков на постройку нового жилья. Сами застройщики говорят о том, что у них практически остановились продажи, они пытаются немного снизить цены, но и это не помогает.

"Покупателей просто нет, новостройки лежат. Цены на вторичном рынке ниже, чем на первичке на 20-30%. Это все из-за того, что благодаря всяким льготным ипотечным кредитам цены на новое жилье были раздуты. Сейчас государство свернуло все эти проекты из-за нехватки денег, и рынок просто сдувается. Застройщики приостанавливают новое строительство, затягивают сдачу домов", – пожаловался один из московских риэлторов.

Если и далее так пойдет, то в РФ цены на квартиры начнут падать достаточно стремительно. Уже сейчас во многих регионах РФ цены снизились на 5-7%. Да и на вторичном рынке спрос за последнее время упал на 20%. Россияне уже не так активно инвестируют деньги в недвижимость.

Зато аренда квартир сильно выросла

Все это приведет к тому, что вскоре рынок остановится совсем и часть новостроек превратятся в безнадежные долгострои, а люди останутся без жилья и денег.

"Нам уже сейчас застройщик сообщил, что сроки сдачи жилья переносятся на год. Мы рассчитывали, что после Нового года сможем начать ремонт и летом въедем в новую квартиру, перестанем платить за аренду. А хозяйка уже подняла плату за квартиру на 30%. И такая проблема сейчас у многих молодых семей", – возмущается в одном из российских пабликов жительница Подмосковья.

Там же пишут, что плата за съемное жилье в крупных городах РФ бьет все рекорды.

"Просто с лета льготную ипотеку уже не дают, и молодые семьи не могут строить себе квартиры. А тут еще инфляция и дорогие проценты на кредиты. Владельцы жилья почувствовали "золотую жилу". У меня у соседей хозяйка пришла и объявила, что со следующего месяца будет брать с них на 50% больше. Не нравится – выселяйтесь! А куда они с маленьким ребенком зимой?" – рассказала жительница Москвы.

Скупают недвижимость в оккупированном Мариуполе

Теперь те, кто инвестировал деньги в недвижимость, бросились скупать ее в оккупированном Мариуполе, поскольку тут РФ предоставляет льготные кредиты на жилье – под 2% годовых.

Украинцам, которые выжили в этом городе, в новых или отремонтированных домах квартир не дают. Купить их могут только те, у кого есть официальная работа и российский паспорт. В Мариуполе таких немного.

Для того, чтобы избавиться от хозяев разрушенных российской армией домов, здания сносят либо меняют адреса. Таким образом, люди остаются на улице. Они записывают видеообращения к Путину, но их никто не слышит.

Мариупольцам предлагают денежную компенсацию, которая в два-три раза меньше рыночной стоимости квартир, поэтому они не могут купить себе нормальное жилье. Да и документы у многих украинцев потеряны – сгорели в разбомбленных домах. А если их дому поменяли адрес, то и вовсе ничего людям не дадут.

Жилье в отстроенных россиянами новых кварталах в Мариуполе скупили жители Москвы и Санкт-Петербурга. Их не смущает, что все это построено на костях убитых украинцев.