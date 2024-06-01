'Из Белгорода людей выводят': россияне жалуются на эвакуацию приграничных из Украины регионов. Перехват

Россияне жалуются на эвакуацию приграничных из Украины регионов. Вероятно, это связано с тем, что на днях Украине разрешили бить по территории России западное оружие, в том числе американские системы HIMARS.

Разговор россиян, свидетельствующий о вероятной эвакуации российских военных из Белгорода, перехватил Главное управление разведки Минобороны Украины. Видео опубликовала пресс-служба ведомства.

"Из Белгорода людей выводят. Ну, я так поняла. И мобилизованных, и этих срочников, и контрактников, и ближайших, кто рядом живет. Понял? Где не могут отбить. Ну, короче, что-то будет, я так понимаю", – говорит россиянка в перехваченном разговоре.

Стоит отметить, что президент США Джо Байден под давлением своих советников и ключевых союзников разрешил Украине наносить ограниченные удары внутри России с использованием оружия американского производства. Подобные изменения в политике Белого дома могут стать новым главой в войне для Украины. Американские чиновники ожидают, что первые атаки по территории РФ могут начаться в течение нескольких часов или дней.

Правительство Германии также разрешило Украине атаковать цели в России немецким оружием. Однако это касается только российской территории, граничащей с Харьковской областью нашей страны.

Как писал OBOZ.UA, 30 мая американская газета Politico сообщила, что Байден тайно разрешил Украине избивать американским оружием по РФ, но разрешение касается только обороны Харькова.

ВСУ могут открывать огонь по силам РФ, атакующим или намеренным атаковать Харьковскую область, подтвердили в администрации Байдена.

При этом ранее в The Washington Post со ссылкой на источники рассказали, что США не против, чтобы Украина сбивала самолеты и ракеты над территорией РФ средствами ПВО, предоставленными Вашингтоном. Разрешение действует в случае, если эти цели "являют угрозу Украине".

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