Вчера в России завершились выборы в Государственную Думу РФ, которые впервые длились целых три дня. Событие, казалось бы, уже рядовое и не предвещало никаких сюрпризов, учитывая реалии российской политики последних двух десятилетий.

Итак, сперва – "сухая" статистика. По данным ЦИК России, после подсчета 75% протоколов в Госдуму VIII созыва проходят пять партий: Единая Россия — 49,06% голосов; КПРФ — 20,01%; ЛДПР — 7,61%; Справедливая Россия — Патриоты — За правду — 7,39%; Новые люди — 5,45% . Последняя -единственная партия, которой не было в предыдущем составе Госдумы).

В принципе, никаких сюрпризов, за исключением разве что резкого роста поддержки КПРФ. Ну а также появление в восьмом составе ГД новой партии "Новые люди". Также без сюрпризов прошли и выборы 12 глав регионов России (9 выбирали напрямую, еще троих — в местных парламентах). Побеждают все действующие руководители республик и субъектов федерации, глава Чечни Рамзан Кадыров набирает более 99% голосов.

Видео дня

Стоит отметить, что Парламентские выборы в России впервые состоялись в трехдневном формате, а в ходе голосования уже традиционно фиксировались многочисленные нарушения, манипуляции и грубые фальсификации.

Как заявили представители организации "Голос" (единственной независимой сети наблюдателей, работавшей на выборах): "Произошло очевидное снижение уровня гласности, открытости и прозрачности избирательной системы". Ее представители зафиксировали почти 3,8 тыс. нарушений, большинство из них зафиксированы на фото и видео.

Нарушения также оказались вполне ожидаемыми и традиционными — массовый вброс бюллетеней; многократное голосование одних и тех же людей; возможный подкуп избирателей; бюллетени с проставленными заранее подписями либо отметками за Единую Россию; раздача паспортов жителям ОРДЛО прямо в день голосования; отсутствие контроля за неприкосновенностью бюллетеней между днями голосования; привлечение к "наблюдению" бюджетников; манипуляции с документами комиссий, запугивание наблюдателей и т. д.

Еще одна особенность этих выборов - Наблюдатели ОБСЕ впервые за многие годы отказались от работы на выборах в РФ — из-за ограничений и неприемлемых требований российских властей.

Почему я считаю результаты ожидаемыми, как и сообщения о массовых фальсификациях. Задолго до проведения выборов власть окончательно зачистила оппозиционное поле: Алексей Навальный оказался в колонии, его Фонд борьбы с коррупцией был признан экстремистским, а многие соратники и другие оппозиционные политики были отстранены от выборов. Десятки СМИ, журналистов и общественных организаций получили статус "иностранных агентов", а Единая Россия, по данным "Голоса", имела в пять раз больше эфирного времени на госТВ перед выборами, чем все остальные партии вместе взятые.

Также стоит отметить, что отдельную кампанию российские власти развернули против инициативы "умного голосования", предложенной штабом Навального — поддержки наиболее популярных в каждом округе оппонентов Единой России. Соответствующее приложение было заблокировано в Google, Apple и Telegram, под фактическим запретом в российских поисковиках по решению суда оказался запрос "умное голосование".

В итоге, как пишет "Дойче Велле", кроме Единой России в парламент возвращаются "три другие партии, которые почти всегда голосуют за инициативы Кремля", а также партия Новые люди, "которая была создана в прошлом году и рассматривается многими как проект, спонсируемый Кремлем".

Как отмечает Atlantic Council, нынешние выборы — "последнее серьезное испытание для Кремля перед президентскими выборами 2024 года, на которых Путин, вероятно, будет стремиться продлить свое правление еще на два срока, вплоть до 2036-го, когда ему исполнится 83 года".

Пока еще нет окончательных данных избиркома, но уже очевидно, что Кремль сохранит тотальный контроль над Госдумой и конституционное большинство в нем, не смотря на некоторое символическое уменьшение количества своих мандатов. В первую очередь – благодаря "мажоритарщикам".

Если перед выборами соцопросы демонстрировали поддержку "Единой России" на уровне 29%, то предварительные итоги голосования по спискам на уровне 49% свидетельствуют о масштабе фальсификаций в ночь подсчета голосов. Об этом же мне писали и мои знакомые в России.

Еще одним "нововведением", непосредственно касающимся Украины, было голосование в выборах жителей ОРДЛО. Как они голосовали прекрасно описано в материале "Медузы".

На данный момент российский ЦИК заявил о том, что в голосовании приняло участие около 150 тыс. жителей оккупированных территорий. Но они принимали участие лишь в голосовании по спискам.

Стоит отметить, что Кремль преследовал сразу несколько целей, разрешив жителям ОРДЛО принять участие в выборах. Во-первых, таким образом Кремль пытается оказаться давление на Зеленского и продемонстрировать, что если Киев и дальше будет упорствовать и отказываться реализовывать Кремлёвский сценарий Минских соглашений, тогда Москва продолжит реинтегрировать оккупированные территории в состав РФ. Хотя на самом деле такой цели нет.

Во-вторых, основная задача - получить дополнительный электоральный ресурс и возможность улучшить результаты "Единой России" на выборах. Именно в голосовании по спискам Кремлю был необходим дополнительный ресурс, т.к. накануне выборов фиксировалась минимальная за все последние годы поддержка партии власти среди избирателей.

В-третьих, создать иллюзию у жителей ОРДЛО в том, что они становятся полноценными гражданами РФ и вот-вот их примут в состав в РФ, о чем мечтает значительная часть жителей ОРДЛО, начиная с 2014 года. Но как обычно их просто используют в обозначенных выше целях и потом вновь забудут до следующих выборов. Естественно, ни Украина, ни мировое сообщество результатов выборов на оккупированных территориях не признают. Тем более проверить достоверность электронного голосования не представляется возможным.

Единственный вывод для Украины и международного сообщества – ОРДЛО не только де-факто уже являются оккупированными территориями. А оккупационные администрации возглавляют граждане РФ, а не Украины. Ведь двойное гражданство в Украине запрещено. И кадры пропагандистских СМИ оккупированных территорий, на которых глава "ДНР" Пушилин заявляет о своем голосовании в ГД стоит рассматривать как явку с повинной и продемонстрировать нашим западным партнерам, которые официально по-прежнему не признают участие России в конфликте.

Главная интрига заключалась в том, будут ли массовые протесты в России из-за фальсификаций. О чем заявлял даже несменяемый лидер КПРФ Зюганов.

Однако случайно или нет, не берусь судить без доказательств, в понедельник утром произошло событие, которое, по моему мнению, поставило крест на такой возможности. Даже если бы нашлось достаточное количество таких смельчаков. В Перми 18-летний студент местного госуниверситета устроил стрельбу из дробовика в университетском кампусе. В результате, по сообщениям СМИ, на данный момент официально подтверждено 8 убитых и около 20 раненых.

Какие оперативные выводы можно сделать уже сейчас:

Это не первый случай подобного насилия. Предыдущий инцидент со стрельбой в учебном заведении в России произошел в Казани 11 мая 2021 года, когда в гимназии № 175 открыл огонь бывший ученик. Тогда погибли 9 человек, 23 пострадали. Нападавшего задержали, сейчас он находится под стражей.

14 ноября 2019 года учащийся начал стрелять в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске. Тогда погибли два человека, включая стрелявшего, пятеро пострадали. Все мы также помним относительно недавнюю трагедию в Керчи в колледже в оккупированном Крыму осенью в 2018 году.

Безусловно, трагедия отвлечет внимание от оглашения окончательных результатов выборов в Госдуму. Ни на что не намекаю, просто констатирую. Соответственно, никаких серьезных протестов против фальсификаций не будет. Они, в принципе, и так были маловероятны.

Когда происходит подобная трагедия, общество интуитивно объединяется перед лицом угрозы вокруг власти и ищет защиту. По сообщениям СМИ на данный момент преступник задержан и жив, хотя ранее сообщали о том, что он погиб в результате перестрелки. Поэтому эта трагедия будет мейнстримной новостью этой и следующей недель, отодвинув результаты выборов на задний план.

Шокированное российское общество в принципе сейчас не будет готовым даже воспринимать дискуссии о фальсификациях. Во-первых, ничего необычного и экстраординарного за последние 20 лет в этом уже нет. В отличие от трагедии с массовым убийством детей. Во-вторых, вопросы личной безопасности и детей находятся на высшей ступени приоритетов представителей старшего поколения, которые и участвуют в основном в выборах и протестах. Своевременное задержание и обезвреживание преступника наоборот сыграет на руку и повысит поддержку власти в обществе.

Увы, подобные трагедии имеют тренд на учащение по всему миру. Причины: нарастающая социальная несправедливость; бесконтрольная пропаганда ненависти и насилия, особенно в сети; деградация правоохранительных органов; безразличие людей по отношению к окружающим, зацикленность на личных проблемах; деградация моральных ценностей и традиционных устоев среди молодежи.

Куда более важны возможные последствия. Такие трагедии играют на руку и практически всегда используются властью, стремящейся к еще большему ограничению гражданских прав и свобод. Пока нет официальных подтверждений того, что нападавший был участником экстремистских организаций. Вроде как он оставил сообщение в сети ВК о том, что хочет причинить боль окружающим.

Общеизвестно, что именно подростки, которые не смотрят федеральное ТВ, а потому не подвергнуты пропаганде и имеют альтернативные источники информации, являются наиболее протестной и активной группой населения в РФ. К тому же в перспективе готовые к массовым протестам и жертвенности. Что уже показали протесты в предыдущие годы под предводительством Навального, когда их значительную часть составляли представители школьного возраста.

Теперь, скорее всего, власть усилит контроль над Интернетом под предлогом трагедии и предотвращения подобного в будущем. Что уже не раз планировалось. Повод идеальный. Момент тоже. Уже сегодня начинается новый политический цикл. Не за горами президентские выборы в 2024 году. На которых, благодаря внесенным поправкам в Конституцию в прошлом году и "обнулению" сроков Путина, он сможет вновь баллотироваться на пост президента РФ.

И именно подрастающая молодежь является главной угрозой режиму Путина уж в ближайшей перспективе. Так что сейчас, наверняка, начнется процесс "закручивания гаек" и решения этой проблемы.

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