Итого по вагнеровскому мятежу на этот момент.

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Что мы знаем:

• Мятеж готовился заранее, заявления Пригожина об обстреле лагерей "Вагнера" - цирк.

• Скорее всего спусковым крючком стал приказ Минобороны РФ о загоне ЧВК в стойло, Пригожин его воспринял как начало ликвидации "Вагнера" (это оно и было).

• Системы обороны внутри РФ не существует. Все, что могло сопротивляться, стянуто в Украину. Вагнеровцы не встретили никакого сопротивления, кроме авиационного.

• Итог такого противостояния - 6 сбитых вертолетов, 1 самолет, 1 сожженная нефтебаза.

• Пригожин уедет в Беларусь, дела против него и ванеровцев закрыты.

• Путин показал слабость. Террористов уже не мочат в сортирах, а радостно с ними братаются, лишь бы не было войны.

Чего мы не знаем:

• Самое главное - мы не знаем изначальных целей Пригожина. Возможно ими был выход на договоренности, позволяющие сохранить ЧВК и получить личную неприкосновенность.

• Мы не знаем всех договоренностей. То, что озвучил Песков, явно не все.

• Мы не знаем, какие последствия будут для Шойгу и Герасимова. Слова Пескова, что кадровый вопрос не обсуждался с Пригожиным, малозначимы. Их могут убрать, например, под предлогом отвратительного противодействия вагнеровскому рейду.

• Мы не знаем, что будет с бойцами "Вагнера", уйдут ли они в Беларусь с Пригожиным.

• Мы не знаем, является ли Беларусь финальной точкой для Пригожина и Ко, будет ли дальнейший трансфер в Африку.

Мои мысли:

• Учитывая, сколько всего мы не знаем, делать окончательные выводы рановато.

• В любом случае, мы в выигрыше, пусть он и меньше, чем ожидалось вчера в середине дня.

• Путинской системе нанесен еще один серьезный удар. Король оказался совсем голым. Это показала украинская армия при обороне страны, это показал рейд наемников в самой России.

• Путч ГКЧП был неудачным, но ускорил распад СССР. Мятеж "Вагнера" - это другая история, но симптомы разрушения легитимности режима могут оказаться похожими.