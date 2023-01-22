''История ставит большой эксперимент над Россией'': Пионтковский объяснил, что действительно стоит за назначением Герасимова

Новый командующий армией страны-агрессора РФ Валерий Герасимов и глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу совершили военный переворот в своем государстве. Целью их действий была ликвидация главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. В том числе, и физически.

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Об этом заявил американский политолог Андрей Пионтковский. Свое мнение он высказал в эфире "Эспресо" (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Эксперт объяснил, что действительно стоит за назначением Герасимова, заявив, что история ставит большой эксперимент над Россией.

"Это не Рокоссовский, которого Сталин вытащил из лагеря в беспомощном положении и поручил ему один из фронтов. Герасимов уже показал себя как военный руководитель, вы же видели весь этот бессмысленный план первых дней войны. Конечно, что Путин несет ответственность за саму идею войны, за философию ненависти, но идиотский план с шедшими с севера танковыми колоннами разрабатывал Герасимов", – сказал политолог.

То, что сейчас происходит в государстве-террористе, он назвал альтернативной историей гитлеровского фашизма с одним из лидеров национал-социалистов и руководителя Штурмового управления Ремом.

Как известно, в 1934 году он победил Вооруженные силы Германии, став фюрером.

"Такова сейчас главная интрига в России, тем более что они понимают, что после Давоса и Рамштайная судьба войны уже решена", – отметил политолог.

Он подчеркнул, что Герасимов поставлен не для того, чтобы побеждать в Украине.

Напомним: секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что кадровые изменения в военном командовании РФ связаны с тем, что Россия сейчас готовится к попытке сделать последний рывок. Он назвал возможную дату нового наступления.

Ранее OBOZREVATEL писал, чего ждать Украине от рокировки "гениальных военачальников". Детальнее об этом – читайте в нашем материале.

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