Деградація країни-агресора, це ще один шанс для нас виграти війну швидше. От мене подобаються тенденції внутрішнього знищення та руйнування, які відбуваються на росії. Так, повільно. Так, це ще не має бажаного впливу на ситуації на фронті, але це дає очікуваний прогноз, курс та результат на внутрішні проблеми росії, що зрештою нам допоможуть у цій затяжній війні.

Якщо поглянути на ситуацію тверезими очима без арестовізмів, то видно, що росія зробила ставку на гру в довгу, тому “2-3 тижня й усе скінчиться", це панегерік для інфантів, які мріють отримати перемогу не прикладаючи зусиль. На жаль, так не буде. Це було зрозуміло тільки тим, у кого війна почалася у 2014-му році.

Я ось сама помилилась, бо у 2014-му я була впевнена у 10-річному терміні війни.

10 –річний термін я рахувала з огляду на афганський період срср, який зрештою привів до розвалу союзу та надав змогу звільнитися багатьом країнам, які були у гетто срср та потерпали від нього.

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Зрештою, десь у 2019-му я зробила висновок, що війна буде довшою за 10 років, бо росія розбила її на фази, чого не було у Афгані. Зовнішній вплив, як й внутрішній вплив проросійських сил, військова та політична агресія, інформаційно-пропагандистський фронт, усе це складові війни. Навіть розбещення військових контрабандою, навіть моральна складова армії, навіть знищення політичного, економічного та інтелектуального потенціалу країни, усе це етапи війни. Просто пам’ятайте про це.

На росії зникли бравади "Київ за 3 дня" й росіян готують до "эта война надолго". Варто приглядатися до цього.

Тому, будь-які процеси, якій йдуть на шкоду росії, ми повинні досліджувати.

От наразі мене цікавить бурятизація-башкіризація ОРДЛО та таджикізація-киргизація росії. Чому?

Ну, в тому, що росія проводить заселення окупованих територій своїм населенням. Це зрозуміло. Це вже відбувалося у часи Голодомору, після Другої світової, під час індустріалізації України радянськими політтехнологами.

Зрештою, ось ці міграційні процеси зробили багато. Ми маємо тривалий негативний, але досить впливовий ефект від зрусявленої, осоветчиної, радянської суспільної деградації, яка ще й підпитувалася знеціненням українця, знеціненням села, нав’язаною меншовартістю. Ось саме тому я уважно спостерігаю за усіма міграційними процесами, що росія запустила в ОРДЛО.

Під моїми дописами зі мною діляться новинами переселенці проукраїнської державної позиції (так, підкреслюю це, бо є різні переселенці, з різною позицією). Це страшні новини з міст, які ми покинули. Ровеньки, Свердловськ, Краснодон, Красний луч. Там вже критична більшість, це буряти, башкіри, дагестанці.

Винесу цитату з коментаря: "в моєму місті на Донбасі, де ми з сім’єю проживали до 2014 року, зараз все облюбовали башкіри. Лікарі – башкири, вчителі – башкири, ще й місцеві вчителі-колаборанти їздять на курси підвищення кваліфікації в Башкирію, діти їздять на відпочинок в табори в Башкирію, де там Крим, туди немає доступу, в Крим тільки по блату, дороги кладуть – башкири, вони попривозили свої сім’ї, їм дали квартири,їм все подобається. Місцеві краснолучанє мають лише такі варіант – на мобілізацію. У чоловіка одноколасник і однокласниця вже поховали своїх синів, обидва сини віку біля 40 років. Або ще варіант – виїхали в рашку, там облаштовуються,як можуть. А зараз в них немає зв’язку через вайбер і вотсап. Чи може, інтернета в них уже немає? Не знаю. Божа колісниця котить повільно, але невблаганно".

ОРДЛО- це вже критична більшість з молоді, що 10 років живе у радянсько-роійському гетто та ось ці, башкіро-буряти, які займають звільнені від донбасян території.

Цікаво, як би ось це сьогодення проказати людям Донбасу у 2014-му, чи пішли б вони воювати на боці росії проти України? Дукмаю, що зрештою, все б було так, як ось є зараз, бо віра, довіра до росії та ненависть до України там була зрощена, ні, не з часів срср, як думає багато людей, а от саме за період 2007-2014 роки.

Але ж, знову за рибу гроші, тобто за те, що цілком очевидно, що росія буде заселяти своїми вірнопідданими окуповані території, в надії, що це дозволить там зробити міцний проросійський анклав та заявити "там наши граждане".

"Наши граждане" з "паспортами республік" не витримують ніякої критики на міжнародній арені, то ось вам, нове "коренное население Донбасса", башкири та буряти, з паспортами рф, які визнані світом.

Але чому на росії відбувається страшне "импортозамещение", тобто міста росії масово заповнюються мігрантами з Дагестану, Абхазії, Осетії, Таджикистану, Киргизстану, Башкортостану й Афганістану, це поки не зрозуміло.

Ось Ростовщина приголомшена новиною, що через брак водіїв на рейси не виходить 65% міського автотранспорту, є дефіцит навіть серед таксистів, приватні фірми не можуть набрати людей на роботу.

Керівництво області вирішило цю проблему, запросив на роботу мешканців Киргизстану. Й така ситуація по усій росії. На роботу з наданням пільг, паспорту громадянина росії, житла й гарантованим правом не булати мобілізованим привозять мешканців Башкортостану, Киргизстану, Таджикистану.

З одного боку, міграція гастарбайтерів, яка зростає на росії, пояснюється дуже просто. На росії немає кому працювати. Ні, не усіх війна підбила, просто рівень освіти, рівень деградації та рівень самозакоханості та імперства населення такий, що особливо й працювати немає кому.

Бо одні руськи, то мамини черешенки, яким підходить робота тільки олігархом, а туди не усіх беруть. А інші не можуть вивчити банальні правила дорожнього руху, я вже мовчу про читати-писати.

З огляду на те, в що перетворилося населення рф, я не зупиняючись наголошую: освіта – це ще один з ділянок фронту.

Росія переживає апгрейд, все більше у містах “іноруських" або "мультикультурних руських" , так росіяни у ЗМІ називають мігрантів.

Не скажу, що прибувають освічені та кваліфіковані спеціалісти. Здебільшого, це "водії", які вміють заводити машину й їхати тудою-сюдою.

На фоні відсутності кваліфікованих лікарів, ОРДЛО у захваті від спеціалістів з Башкирії. Хоча ті, хто пам’ятають рівень медицини на Донбасі до війни в шоці від "спеціалістів", які не тільки не знають руського язика, а й плутають внутрішні органи.

"Какая разницца что лечить, печенка, силизенка, все равно это все кишки" – ось таку консультацію надала лікарка з Башкирії пацієнту у Ровеньках.

Більше мечетей, більше юрт, шаманів, більше нацменьшин, більше діаспор, які йдуть у бій, виборюючи своє місце під сонцем та захищаючи кожного свого.

Все більше на росії й між етнічних та між національних конфліктів, бо велич росії вже має трупний сморід й це відчувають народи, які увесь цей час були там на правах “третій сорт не брак", їх використовували, як наймитів.

Звісно, що росії притаманна мультикультура, бо ця федерація не що інше, ніж скупчення малих народів, народностей та етносів, де є усі, окрім самих руських. Саме тому там введена кримінальна відповідальність щодо приниження "іноруських" громадян.

Все більше росіян потрапляє за грати за те, що дорікає жінкам, які носять нікаб чи паранджу. Все більше кримінальних справ відносно бійок між руськими та іноруськми, або мультикультурними руськими, де суд та поліція на боці "мультикультурних руських".

Наразі на росії дефіцит будь-якої робочої сили, це водії, будівельники, офіціанти, кухарі, посудомийки, прибиральниці, бо росіяни гидують працювати на роботах, які вони називають "робота для туземцев". Більшість середньостатистичних безробітних росіян живе або за орендну плату за житло, винаймаючи житло менше по вартості свого, або на виплати по безробіттю чи дитину. То працювати водієм чи двірником, росіянин погидує, бо ж можна отримувати виплати по безробіттю й не паритися.

Гастарбайтери спочатку займали на росії ось самі нижчі по робітничій планці місця. Але згодом, вони міняли свою роботу, отримували більш кваліфіковані посади, бо надавали документи, чи отримували навчання.

Зараз усі великі міста росії зупиняються на мусульманські свята, бо кількість мусульман зросла більше ніж у 5 разів.

Іслам приймають й самі росіяни. Одні через відразу, бо патріарха кирила й його життя у роскоші, інші, через стосунки з мусульманином чи мусульманкою, є ще категорія тих, хто приймає іслам через його войовничість та ширші можливості поширюватися світом.

На росії вже величезні діаспори, які фактично керують життєдіяльністю російських міст та суспільства, встановлюють критерії відносин у суспільстві, діаспоряни з "мультикультурних руських" займають високі посади, наприклад, шойгу.

Мультикультурність росії, це норма. Бо багато з тих, хто кричить про велич росії, забули, що насправді, це "збірна солянка" з малих етносів.

Більшість народів рф усе життя жило з нав’язаною їм меншовартістю, то зараз, користуючись зміною у геополітиці світу, потрохи витісняють "справжніх руських" й займають їх місце на роботі, у владі, у соціуму.

Ці народи, скидають з себе потроху оту накинуту на них "паранджу" меньшовартості та починають роздивлятися світ "білих" людей, які чомусь заявили, що вони є "вищою" расою й з подивом виявляють, що не такий вже й величний цей світ.

Без мультикультурних руських, до яких входять "русские армяне", "русские таджики", "русские башкиры", "русские казахи", "русские татары" та інші "русские", немає росії. Бо немає такого етносу, як росіяни.

То, можливо, й не так погано, що росія з руськими, перетворюється на росію без руських.

Що ще цікаво, що ось цих казахів, башкирів та інших мультикультурних руських, яких привозять працювати в ОРДЛО та на росію, не мобілізують й не відправляють на фронт, бо ж генофонд треба берегти, бо ж як знине з росії останній руський іван, легше буде її кремлю продати Китаю.

Найпоширенішими релігіями за цей час на росії стали іслам, християнство, будізм та даосизм. Чим більше гастарбайтерів казахів, бурятів, башкирів, осетин, дагестанців, таджиків, тим ширше поширення ісламу та будізму на росії. Згадаємо розповсюдження шаманів шойгу по росії та їх камланія, які вже є невід’ємною частиною обрядів в армії росії та серед чиновників росії.

КНР критична більшість населення сповідує є буддизм та даосизм, інша частина населення сповідує іслам та християнство. Тому поглинання росії Китаєм при наявності заміщення народонаселення та релігії, пройде дуже м’яко.

А ось міжетнічні, міжнаціональні та міжконфесійні війни на росії вже йдуть, й в них вже руських перемагають мультикультурні руські.

Я ж кажу, сморід від російської величі та імперства вже тхне на весь світ руським духом. Й чим швидше пройде ось цей національний апгрейд росії, тим швидше покійник віддасть душу дияволу.

Чи дасть нам спокій інша культура, інше управління, інша релігія, яка пошириться на росії, це інше геополітичне питання, яке залежить від геополітичних змін по усьому світові. А ось те, що мультикультурні мігранти по росії мінусють руських, поки що, це йде нам у плюси.