В войне Российской Федерации с собственным народом и либеральным Западом Москва не гнушается никакими методами. Основным источником доходов имперского центра, который позволяет ему контролировать власть над Россией и ее природные богатства, и реализовывать свои геополитические авантюры за рубежом является массовая продажа газа и нефти в Европу.

Однако существуют все предпосылки, что гораздо раньше, чем к середине века Европа будет способна избавиться от своей газонефтяной зависимости от России.

Освобождение Евросоюза от этой роковой зависимости может обойтись Путину и его окружению очень дорого. Без постоянного и гарантированного притока нефтедолларов Кремлю будет чрезвычайно трудно удерживать свою власть над россиянами. А путинскому режиму необходимо осуществлять политический контроль над РФ, чтобы там не произошло.

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И тут на помощь путинцам приходит страх. В современной России все руководствуется страхом. Перефразировав известное определение бывшего президента США Рональда Рейгана в отношении СССР, можно констатировать, что сегодня Путин руководит “Империей страха”. В которой именно страх стал определяющим фактором преступных и непродуманных решений кремлевской власти.

Напуганное ФСБ, другими спецслужбами и полицией население России, в основной своей массе, боится власти, чиновников на местах, аппаратчиков, находящихся у власти десятилетиями, а некоторые – еще с советских времен, контролирующих органов и репрессий.

Властная номенклатура постоянно игнорирует серьезные проблемы, которые возникают в этом тоталитарном государстве, однако это не выход из критической ситуации, в которую добровольно попала Россия оккупировав Крым и часть украинского Донбасса.

Стерилизованное от массовых протестов население, которому еще до недавнего времени перепадали крохи от продажи газа и нефти, мало интересует депопуляция, деградация системы образования и в ускорение оттока мозгов из страны.

Государство-зомби, что уже больше не может высасывать бесконтрольно ресурсы из соседних стран, которые когда-то были республиками СССР, очень страдает от их отсутствия. Отсюда и желание Путина любой ценой восстановить былую империю.

Страх стал побудительным фактором деяний и самого Путина. Все, что он делал в последние годы, является следствиям страха Путина потерять власть, страхом того, что Революция Достоинства может произойти и в России, что Украина станет членом Европейского союза и НАТО, страхом что на Западе арестуют его тайные миллиардные активы и конфискуют элитные владения, страхом после всего им совершенного попасть в Международный суд в Гааге, как его коллега сербский диктатор Слободан Милошевич, страхом остаться в истории правителем, который хотел, но не смог возродить бывший Советский Союз.

Этот постоянный страх проиграть и выглядеть в глазах своих сторонников и мирового сообщества слабым лидером, и стал главной причиной того, что он постоянно ставит тактику наперед стратегии. Отсюда и такие провальные результаты путинской деятельности.

Оккупировав украинский Крым в 2014 году, Путин затеял грубую игру на мировой шахматной доске. Пытаясь восстановить статус сверхдержавы, который был в СССР, он разрушает основы России. И этот процесс стал необратимым.

Спровоцировав новую Холодную войну с Западом, Путин повторяет то, что привело к распаду Советского Союза, когда однопартийная тоталитарная система и командная экономика СССР с треском проиграли либеральной демократии США и Запада и свободному рынку капитализма.

Только теперь, в третьем десятилетии ХХІ века, ситуация вылилась в противостояние западной демократии и свободного рынка с тоталитарным путинизмом и олигархическим, регулирующим вручную из Кремля экономику Российской Федерации, псевдокапитализмом.

И хотя из Москвы казалось, что Путину удалось временно усилить позиции и влияние РФ в мире, в реальности эта имитация “величия России” происходила за счет долгосрочной устойчивости России как государства.

Поскольку Российская Федерация, после такого театрального геополитического действа, столкнулась с критически серьезными для своего дальнейшего существования проблемами: ужасной демографией, ржавым и стареющим промышленным комплексом и постоянно растущей коррупцией.

Клептократический путинский режим ничего не сделал для решения этих нарастающих проблем. Вместо этого он поставил экономику страны под контроль олигархов.

Теперь Россия критически зависит от цен на ее газонефтяную продукцию и минеральные ресурсы, а международная политика Кремля основана на постоянном запугивании соседних государств и создании очагов конфликтов по всему миру.

Но это не может длиться долго. Ведь несмотря на то, что Российская Федерация имеет большое количество полезных ископаемых и огромные неосвоенные территории, она все ближе продвигается к статусу мирового изгоя вроде Северной Кореи, который находится в вакууме своего искусственно созданного гетто.

И у Путина нет никаких стратегических решений по выходу из долгосрочного спада России. Все, что он делает, является следствием позиции слабости, которая подталкивает его к еще большей гиперагрессивности на международной арене.

Но, в конце концов, нефть и газ заканчиваются, отношения с Украиной и другими соседями России все время ухудшаются, а настоящее место РФ в мире уже ни у кого не вызывает сомнений.

Коррумпированная система Российской Федерации не может конкурировать со свободным миром. И беда россиян в том, что ими нынче руководят те, кто принципиально неспособны понять, что геополитическое псевдолидерство стало трагедией для России.

Путинская игра в глобальную Российскую империю, в которую помимо Путина в мире никто не верит, сделала Россию марионеткой его извращенных имперских желаний.

Которые не только ничем не подкреплены, но и полностью девальвированы невозможностью силой распространить правила шовинистического “русского мира” в Украине и других соседних с Российской Федерацией государствах.

Действиями Путина, как и всех остальных диктаторов, руководит страх потерять власть. Отсюда и попытка удержать ее любой ценой.

Однако игнорирование тенденций мирового исторического развития и идеологизация политики, религии и общественной мысли в России, не смогли компенсировать путинских стратегических просчетов в демонстрации его “лидерства”.

Несмотря на то, что механизм огосударственной пропагандистской машины задействован в полную силу, а население навязчиво зомбируется телевизором, который рассказывает ему то, что оно подсознательно хочет услышать, используя для этого простые слоганы, рядовые российские граждане все меньше стали вестись на откровенную дезинформацию и повторение лжи.

Сейчас даже не очень политически продвинутым средним избирателям Путина все больше становится понятно, что тормозом на пути к модернизации России, которую с таким пафосом расписывал во многих своих выступлениях “лидер нации”, является сам Путин.

После неудачной попытки во времена экс-президента Бориса Ельцина привить демократию к древу посттоталитарной России, система власти дала “задний ход”, в который раз доказывая, что не все общества готовы к тому, чтобы автоматически стать демократическими.

Ведь демократия – это не просто проведение свободных выборов, а принятие разницы мнений других, которые не обязательно должны совпадать с вашими.

Однако россиянам трудно избавиться от пожизненного президента, которого просто невозможно переизбрать, потому что он сам этого не хочет.

При этом он старается контролировать в России все: бюрократический аппарат, политические партии, средства массовой информации, религиозную власть, выборы, спецслужбы, полицию, армию, прокуратуру и суды.

Путин даже пробует контролировать мысли своих сограждан, интернет и социальные сети. Это связано с тем, что в Московии традиции держать подвластное население в холопском состоянии складывались веками.

А привлечение религии для контроля, удержания в страхе и повиновении общества было придумано не сегодняшними кремлевцами.

Так же, как и освобождение “касты правителей” от необходимости соблюдения государственных законов. Превращая этим формирование правил игры в политике на беспредел властной группировки, не признающей никаких правил, кроме тех, которые придумало само для других.

Этим и можно объяснить то, что “Империя страха” не признает ни общепринятых цивилизационных норм, ни законов западной демократии, тем более не собирается на них обращать внимание и их выполнять.

Ее постулатами являются “религия силы” и террористические методы реализации экспансионистских целей по всему миру. И все это нужно учесть тем, кто считает, что Россию можно “перевоспитать”, и что с ней можно “договориться”.

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