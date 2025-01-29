'Имеет тесные связи с российским правительством': суд ЕС отказался снимать санкции с зятя Лаврова

Адвокаты россиянина Александра Винокурова, зятя министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, пытались снять с него санкции, но Суд Европейского Союза отклонил их апелляцию. В его решении сказано, что Винокуров "имеет тесные связи с российским правительством и ведет активную деятельность в секторах экономики, которые являются существенным источником доходов для правительства Российской Федерации, ответственного за аннексию Крыма и дестабилизацию ситуации в Украине".

Видео дня

Документ был опубликован на сайте суда 29 января. В официальных документах ЕС Винокуров фигурирует как "предприниматель, занимающийся деятельностью в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода для правительства РФ".

42-летний Александр Винокуров женат на дочери Сергея Лаврова Екатерине. Является главой компании Marathon Group и главным акционером сети российских магазинов "Магнит".

Россиянин требовал не только отменить санкции, но и оплатить все расходы и издержки, связанные с рассмотрением дела.

В суде указали основания для экономических ограничений против Винокурова:

– он является предпринимателем с бизнес-интересами (в сфере розничной торговли продуктами питания, фармацевтики, сельского хозяйства и инфраструктуры) в РФ;

– женат на Екатерине Винокуровой, дочери министра иностранных дел государства-агрессора Лаврова. Последний "несет ответственность за агрессию и политику, проводимую Россией";

– его отец – Семен Винокуров, который возглавлял унитарное российское предприятие "Столичные аптеки" и считается одним из ведущих предпринимателей в фармацевтической отрасли РФ.

Таким образом, он тесно связан с Кремлем и ведет активную деятельность в секторах экономики, которые являются существенным источником доходов для Кремля.

Также в суде обратили внимание на то, что 24 февраля 2022 года, после начала полномасштабной российско-украинской войны, Винокуров вместе с 36 другими бизнесменами встретился с диктатором Владимиром Путиным и другими членами правительства.

"Тот факт, что его пригласили принять участие в этой встрече, свидетельствует о том, что он является частью ближайшего окружения Путина и что он поддерживает или осуществляет действия или политику, которые ставят под угрозу или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также стабильности и безопасности в Украине", – сказано в решении суда.

Отметим, что члены семьи Лаврова, как и он сам, занесены в списки санкций Запада.

Как писал OBOZ.UA, ранее Европейская комиссия предложила ввести тарифы на импорт всех сельскохозяйственных товаров и азотных удобрений из России и Беларуси. Речь идет о категориях, которые до этого не подпадали под европейские ограничения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!