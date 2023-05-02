На прошлой неделе мы все вспоминали о годовщине катастрофы на ЧАЭС. Лишь позже мы поняли, что проблема была не в атомной энергетике как таковой, а в режиме, тогда господствовавшем на территории Украины. Режиме лжи, приписок, пропаганды и неспособности решать реальные проблемы, которые могут стоять перед современным обществом.

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Далее текст на языке оригинала.

Але зараз ми збагнули, що справа навіть не у комунізмі як такому (який, звісно, є утопічною фантастичною вигадкою, яку використовують для прикриття власної влади людожерські режими по всьому світові), але у його російській версії.

Наочний приклад являє нам зараз сучасні фізичні та ідейні спадкоємці СРСР, що прагнуть знову силою зброї та терору втягнути нас у цей самий совок.

Вони захопили Запорізьку АЕС, але за рік окупації не вигадали нічого кращого за хаотичні обстріли, облаштування там артилерійських позицій, та постійних натяків на підрив атомної електростанції у безпосередній близькості як до території ЄС, так і до власної території.

Знову тупість, брехня, безвідповідальність. Мабуть, справа все ж у конкретній державі та її народі, яким простіше займатися ядерним тероризмом, аніж просто спробувати жити нормальним життям, розвивати власну економіку та суспільство.

Ця деструктивна сила сидить у них занадто глибоко. Таке враження, що їм некомфортно жити у власному лайні, якщо у лайні лише вони. Тому вони гордо беруть відро, підходять до вигрібної ями, набирають достатню кількість лайна, і з виразом Прометя гордо несуть це "багатство" іншим.

Перетворити усе на руїну, максимально все засмітити, забруднити, перетворити на пустелю – ось те, що приносить їм радість і щастя, наповнює сенсом їхнє порожнє існування.

От у чому "велика культура". От у чому "ідеологія". Ідеологія брудної плями, що хоче забруднити усе довкола. Звісно, брудну пляму не цікавить, яка кому користь буде від тотального забруднення. Головне – більше інших брудних плям довкола.

Звісно, будуть знаходитися і далі різноманітні діячі, які будуть відкидати цю очевидну логіку. Той же римський папа буде і надалі закликати порозумітися з брудом, помирится з брудом. Не розуміючи, що від цього його білий одяг виглядає уже не таким білим.

Але реальність все одно очевидна. І вона наступна:

Московська орда просто хоче знищувати все довкола, що не може захопити. Ядерні технології у руках безвідповідальних варварів несуть лише загрозу для всіх. Єдина адекватна ціль для людства, якщо людство хоче і надалі існувати, позбавити дикунів інструментів, за допомогою яких ці дикуни можуть знищити всіх інших.

Це найголовніше. Підтверджене практикою і реальністю.