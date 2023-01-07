''Хватит травить российских журналистов'': пропагандист Киселев устроил пикет в Москве из-за ареста Марата Касема. Видео

Российский пропагандист, гендиректор МИА "Россия сегодня" Киселев устроил пикет в Москве с требованием освобождения шеф-редактора российского пропагандистского портала Sputnik Литва Марата Касема. Последнего арестовали в четверг, 3 января, в Латвии по обвинению в шпионаже в пользу России и нарушении санкций.

Видео дня

Как сообщают росСМИ, Киселев вместе с депутатом Госдумы Марией Бутиной и массовкой вышли на протест к посольству Латвии в столице страны-агрессора. Народная избранница опубликовала кадры с акции протеста у себя в Telegram-канале (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах она с Киселевым стоит на фоне людей в масках. Массовка скандирует фразы: "Хватит травить журналистов" и "Свободу Марату Касему!".

Киселев в это время держит в руках табличку с надписью "Руки прочь от российских журналистов".

"На акции в поддержку журналиста Марата Касема, задержанного без оснований в Риге вчера, вышли вместе с моими коллегами Петром Лидовым и Дмитрием Киселевым. Спасибо, друзья! Сейчас, как никогда, встать единым фронтом!" – написала под видео Бутина.

Как пишет Delfi, Касема в Риге задержала Служба госбезопасности Латвии. Суд уже избрал для него меру пресечения в виде ареста. Против журналиста возбудили уголовное дело из-за нарушения санкций, установленных Советом Безопасности ООН (часть 1 статьи 84 УК Латвии). На данный момент он находится в рижской Центральной тюрьме.

Касем – гражданин Латвии, но в течение нескольких лет живет и работает в Москве в российской медиагруппе "Россия сегодня", куда входит агентство Sputnik Литва. Этот информационный ресурс регулярно дискредитировал деятельность страны и ее партнеров. РосСМИ пишут, что по латвийским законам журналисту грозит до 20 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, российскую журналистку Марину Овсянникову, которая стала известной после "акции протеста" на пропагандистском "Первом канале", задержали полицейские. Предварительно известно, что на нее составляют протокол о "дискредитации" российской армии. Но потом ее отпустили.

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