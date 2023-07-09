Истории про смертельную болезнь Путина, про то, что настоящий Путин давно умер и что от его имени правит один из двойников, про то, что в верхах назревает путч, что идут переговоры об экстренной эмиграции Путина в Китай и т.д. очень напоминают слухи 1918 года, которые в больших количествах ходили по России.

Видео дня

Несколько цитат из книги "Смерть Ленина: народная молва в спецдонесениях ОГПУ":

"Ходят слухи, что Ленина уже отстранили и что нужно ожидать перемен".

"Распространяются слухи, что т. Ленин умер уже 6 месяцев назад и все время был в замороженном виде, и только благодаря требованию съезда Советов, чтобы Ленин был показан живым или мертвым, пришлось объявить о его смерти. В связи с этими слухами наблюдается выемка вкладов из сберегательных касс".

"В Можайске распространились сведения об отъезде Троцкого за границу и назревающей войне".

"В пекарне # 5 МСПО распространяются слухи о созыве Учредительного собрания".

"В Иркутском линотделе милиции распространяются провокационные слухи о демонстрации безработных в Москве, которые явились в Кремль и потребовали для переговоров т. Ленина, но вместо него была выслана армейская часть с пулеметами, причем красноармейцы стрелять отказались. Высланные курсанты и комсомольцы расстреляли несколько сот безработных. Кроме того, говорят о еврейском погроме в Москве, что Ленин жив и уехал за границу вместе с Троцким"