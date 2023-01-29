Гусеница фашизма. СССР, 1934 год.

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Когда эта гусеница завелась в России, она быстро жирела и набирала вес. Ее кормом были зеки, репрессии, доносы, парады на Красной площади, расстрелы, ежовые рукавицы, страх, магаданское золото, этнические чистки, высылки целых народов, вохра, Беломорканал, спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство, пытки, чекисты, отказы от родителей, Голодомор, письма трудовых коллективов с требованием расстрелов, лагеря, шпиономания, сексоты, Караганда, подавление восстаний, тоцкие учения, кузькина мать, психбольницы, борьба с инакомыслием, первые отделы, закрытые архивы… и тотальная липкая ложь. Из каждого репродуктора, из каждого радиоприемника, из каждого телевизора.

А потом ненадолго показалось, что это гусеница тихо сдохла. На самом деле это она окукливалась. И вот из нее вылупилась маленькая бледная моль. С бесцветными близко посаженными глазками и липкой кривой ухмылкой. И эта моль начала откладывать повсюду свои яйца. И в России и за ее границами — всюду, где у нее получалось. Коррупция, террор, заказные убийства, война, война, война.

Сегодня вы не можете быть вне политики. Если вы не против моли, значит вы за нее. Как бы вам ни хотелось отсидеться в тишине и уюте.