Глава Курского края Роман Старовойт провел первую неделю после Нового года на полигоне, проходя военные учения вместе с боевиками ЧВК "Вагнера". Военная подготовка ему нужна, чтобы оперативно реагировать на вызовы, которым стала все чаще подвергаться его область ввиду своей территориальной приближенности к нашей стране.

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Об этом сам он рассказал у себя на Telegram-канале. Старовойт с гордостью рассказал о своих "подвигах" ведь по его словам, учебный полигон полностью соответствовал фронтовым условиям (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Уже сотни курят здесь и на площадках в нашем регионе прошли курс обучения и смогут защитить родную землю, а также поддержать нашу армию в случае необходимости", – указано в сообщении губернатора.

Старовойт заверил, что во время учений получил и напутствия от более опытных оккупантов. По его мнению, именно способность воевать – признак настоящего мужчины и патриота.

Напомним, что с начала Нового года в Курской области то там, то здесь раздаются звуки "бавовны". Местные жители уже забыли о спокойной рутинной жизни и ощутили ряд "прелестей", которые их армия принесла в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы Луганского пограничного отряда поздравили украинцев с Рождеством Христовым. В качестве подарка они показали груды тел наемных убийц ЧВК "Вагнера", которые пришли в нашу страну воевать.

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