Говорят о прилете: в Саратове и Энгельсе, откуда взлетают бомбардировщики Ту-95 для атак на Украину, объявляли тревогу. Видео

В соседних Саратове и Энгельсе (РФ), где находится вражеский военный аэродром, утром 11 ноября объявляли воздушную тревогу из-за угрозы БПЛА. Жители видели задымление.

Видео дня

Видео, снятые во время тревоги, публиковали в местных Telegram-сообществах. "Что-то прилетело", – прокомментировал в своем канале руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

Примечательно, что в ночь на 11 ноября РФ поднимала в небо стратегическую авиацию, в том числе бомбардировщики Ту-95МС, а также носители ракет "Кинжал" МиГ-31К. Реальных пусков не было, но практически во всей Украине превентивно включали тревогу. Уже утром сирены прозвучали в самой России.

В аэропорту Саратова россияне ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заверил, что все экстренные службы были приведены в полную готовность.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 10-го и ночью 11 ноября Россия запустила по Украине 74 БПЛА и две авиационные ракеты. Силы ПВО сбили 39 беспилотников и две ракеты Х-59/69. Еще 30 дронов локационно потеряны, три российских БПЛА вышли из воздушного пространства.

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