Страна-агрессор Россия в очередной раз доказывает свой проигрыш в войне в Украине. Теперь там, вероятно, готовятся к блекаутам, которыми сами же пытаются уничтожить Украину. Мэрия Москвы опубликовала адреса, где нельзя отключать электричество.

Соответствующий документ опубликовал центр "Досье". В списке, который пока недоступен, были указаны адреса воинских частей и объектов Федеральной службы охраны в Москве.

Судя по документу, в Москве наибольшая концентрация объектов, обеспечивающих военную безопасность, сосредоточена в Серебряном Бору – лесном массиве на западе столицы РФ.

Там находятся объекты воинской части, принадлежащие Службе внешней разведки, участки, предназначенные для "обеспечения обороны и безопасности", и дачи чиновников.

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В частности, дома в Сотовом и Армянском переулках, а также на Садовой-Черногрязской и Никольской улицах принадлежат Федеральной службе охраны. А некоторые из них – даже территориям московских храмов.

Кроме того, мэрия Москвы упомянула номера двух квартир, связанных со Службой внешней разведки. Поэтому там могут жить сотрудники ведомства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году российские города в канун зимы оставались без света, тепла и воды, причем их никто не обстреливал, в отличие от населенных пунктов Украины. Доступ к благам цивилизации россиянам отрезали коммунальные аварии и природные явления.

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