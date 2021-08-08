6/18 октября 1867 года русский флаг со всеми приличествующими церемониями был спущен в Ситке. Аляска от России перешла к Соединенным Штатам. Огромная территория, площадью более полутора миллионов квадратных километров была продана за 7 млн. 200 тысяч золотых долларов, что составляло тогда 11 млн 362 тысячи 482 рубля серебром. До сих пор немало людей в России вздыхают и жалеют о продаже Аляски. Но эта огромная провинция с очень маленьким населением – 2500 русских и около 60 тысяч индейцев и алеутов стала за полтора века процветающим и богатым штатом США. Её жители не понесли ущерба от продажи. А вот народ России получил огромную выгоду. Но об этом редко вспоминают.

Россия, потерпев поражение в Крымской войне, имела совершенно расстроенные финансы, а необходимо было выкупать у помещиков землю, чтобы сделать освобожденных в 1861 году крестьян настоящими собственниками. Денег на выкуп земли катастрофически не хватало. Да, деньги правительство давало крестьянам на выкуп земли в долг, но в долг на 49 лет, а выкупать землю у помещиков для крестьян надо было немедленно. В общей сложности на выкуп ушло более 800 миллионов рублей (два золотых запаса России того времени), но как раз в 1861-71 гг. выкупная операция проходила наиболее активно. Крестьян следовало приучить к тому, что они собственники земли, ответственные граждане, а для этого нужны были деньги, деньги и еще раз деньги.

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Кроме того, собственник становится самостоятельным, если он может получить доход со своей собственности, а для этого крестьянин должен иметь возможность выгодно продавать созданное им. В России почти не было железных дорог. Как вывозить зерно, лен в крупные города и в морские порты - Одессу, Таганрог, Виндаву? А на строительство железных дорог тоже нужны огромные деньги. Министр финансов России Рейтерн представил императору Александру 2 финансовый план расходов на ближайшие годы. В нём зияли страшные дыры. Хоть останавливай выкуп земель и строительство дорог. И тогда великий князь Константин предложил продать Аляску. Мысли о продажи Аляски как убыточной территории витали и раньше (каждый год Аляска съедала 200 тысяч рублей серебром казенных средств), но тогда они имели главным образом геостратегические резоны. Теперь же главным аргументом было - превращение освобожденных земледельцев в экономически активный и состоятельный слой общества.

И Аляску продали. Деньги пошли на закупку необходимых принадлежностей для строительства нескольких железных дорог в Европейской России. Деньги же казны теперь можно было употребить не на железнодорожное строительство, но на выкуп земли у помещиков для передачи ее крестьянам.

Это было великое решение. Империя пошла на умаление своего пространства ради свободы и благополучия своих граждан, большинства своих граждан.

И вот ныне мы стоим перед той же проблемой. Правда на этот раз речь не идет о землях, которые весь мир считает Российскими. Речь идет о землях "отжатых", хамски захваченных - Приднестровье. Абхазия, Южная Осетия, Крым, восточная часть Донбасса. Их никто не признает ни независимыми, ни российскими кроме самой России. Но именно из-за отжатия этих земель, именно из-за попрания принципа Хельсинкской декларации о незыблемости границ в Европе, Россия за последнее десятилетие постепенно стала изгоем мирового сообщества. На нее легли тяжелейшие санкции, ее изгнали из сообщества приличных и высокоразвитых демократических держав, она потеряла выгодные инвестиции и перспективы хозяйственного развития.

Утратив союзные отношения с развитыми демократическими странам Россия была вынуждена искать дружбы самых одиозных режимов - китайского и иранского, которые не могли принести России ни свободы, ни процветания. Ведь и у самих этих режимов нет того, что нужно России. И Китай и Иран используют Россию в своих интересах. И только. С кем поведешься, от того и наберешься. Мы, разорвав с Западом, утратили быстрое экономическое развитие, демократию и свободу, а побратавшись с Китаем и Ираном обрели тиранию и стагнацию.

Ради того, чтобы вернуть России дружбу развитых государств, признание мирового сообщества, ради того, чтобы открыть ей путь в Европейский Союз и НАТО мы должны освободиться от этих неправедно захваченных, оккупированных и, главное, совершенно нам не нужных территорий. О их гражданах позаботятся ЕС и НАТО. Зачем нам взваливать на себя и тащить это бремя.

Тезис, там где раз поднялся русский флаг, там он не должен быть спущен - глуп. Все державы спускали свои флаги – и Россия на той же Аляске, и США на Филиппинах и в Зоне Панамского канала, и Британия по всей своей былой империи, и Франция, и Япония...

Но надо уметь делать это достойно.

Только что большинство стран Совета Безопасности ООН призвало Россию уйти из Абхазии и Южной Осетии:

"Сегодня мы вновь призываем Россию полностью выполнить свои обязательства: немедленно вывести свои войска и отменить свое признание так называемой независимости территорий Грузии, и не препятствовать созданию механизма международной безопасности", — говорится в заявлении от 4 августа, которое подписали США, Великобритания, Франция, Эстония, Албания, Ирландия и Норвегия.

Только что президент Украины Владимир Зеленский предложил всем тем жителям Донбасса и Крыма, которые хотят жить в России, и переехать в Россию, поскольку границы Украины признаны всем мировым сообществом и целостность ее территории все равно будет восстановлена.

И это правильные призывы. Нынешние правители России вместо маниакального цепляния за чужую землю должны принять пример исторической России, не пожалевшей никем не оспариваемой русской Аляски ради благополучия своих граждан. Тогда Александр II не стал приносить освобожденный им народ в жертву геополитическим безумствам, но, умалив пространства Империи, помог ее гражданам стать свободней и богаче.

То же должна сделать Россия и сейчас, тем более, что те земли, за захват которых ее выгнали из приличного общества, не её и не будут признаны её владением никогда. И надеяться не стоит. Не то время.

Ради блага своего народа надо вернуть чужое. Только безумец может сомневаться в разумности такого шага.

Умейте отдавать ради блага своего народа, господа самозваные правители России.

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